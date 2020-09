72 Millionen vom Kanton – Rekordausgabe für Velowege In Wallisellen, Wangen-Brüttisellen und Dietlikon erhalten Velopendler zwei komfortable neue Routen. Ziel: Der Veloanteil im Glattal soll steigen. Liliane Minor

So soll die Veloschnellroute entlang der Bahnlinie bei Wallisellen aussehen. Links der geplante neue Bahnviadukt, der von Wallisellen nach Oerlikon führt. Visualisierung: Nightnurse Images GmbH

Es war an dieser Medienkonferenz am Dienstag viel von Superlativen die Rede: von einem «Meilenstein», einem «Quantensprung in der Veloförderung», ja einer «unglaublichen, riesigen Chance». Und das alles im Zusammenhang mit fünf Kilometern Veloweg im Glattal. Genauer gesagt in Wallisellen, Dietlikon und Wangen-Brüttisellen.