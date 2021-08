Corona-Medienkonferenz - Erstmals tritt Tanja Stadler als Taskforce-Chefin auf

Ausgangslage: Taskforce hat eine neue Chefin

Martin Ackermann hat die Leitung der Taskforce an Tanja Stadler übergeben. Die 40-jährige Stadler ist Professorin im Departement Biosystemwissenschaft und -technik an der ETH Zürich in Basel. Als Mitglied und später Leiterin der Expertengruppe für «Data und Modeling» ist die aus Deutschland stammende Expertin für die Evolution von Viren seit ihrer Gründung Mitglied der Taskforce. Sie hat die Leitung bis Ende Jahr inne. (Lesen Sie dazu: Taskforce wird kleiner und erhält neue Chefin).

Die Epidemiologin erklärte schon im vergangenen Frühling in einem Interview dieser Zeitung, dass es das Ziel seine müsse, den Anstieg der Fallzahlen zu stoppen. In den letzten Wochen nahmen die Zahlen stetig zu. Stadler wird sich bestimmt heute in Bern in der Runde der Expertinnen und Experten dazu äussern und wie man diesem Trend entgegensteuern könnte.