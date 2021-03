Feuerwehr in Zürich – Erweiterung der Wache Süd wird teurer als geplant Die Stadt krempelt ihr Rettungswesen um. Dabei kommt es erneut zu ungeplanten Mehrkosten. Diesmal trifft es das Projekt in Zürichs Süden.

Von der Wache Süd aus soll in Zukunft nicht nur die Berufsfeuerwehr ausrücken, sondern auch die Sanität. Foto: Keystone

Die Erweiterung der Wache Süd von Schutz & Rettung Zürich (SRZ) in Wiedikon wird mehr kosten als ursprünglich geplant. Statt 34 Millionen Franken werden es nun voraussichtlich 42 Millionen Franken. Die Wache in Wiedikon soll renoviert und erweitert werden, so dass künftig neben der Berufsfeuerwehr auch die Sanität und die Milizfeuerwehr von hier aus ausrücken können.

Bei der Projektierung habe sich nun gezeigt, dass die Durchführung der Arbeiten unter laufendem Betrieb aufwendiger seien als zunächst angenommen, teilte der Stadtrat am Mittwoch mit. So werden unter anderem Sicherheitssysteme, Gebäudetechnik, Hochwasser- und Brandschutzvorgaben mehr kosten. Zudem brauche es während des Baus mehr provisorische Fläche.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat deshalb eine Aufstockung des Projektierungskredits, um 1,1 Millionen Franken auf 5,464 Millionen. Der Bau wird gemäss neuen Berechnungen nicht mehr 34 Millionen sondern 42 Millionen Franken kosten. Der gesamte Objektkredit wird voraussichtlich 50,4 Millionen Franken betragen.

Teure Wache im Norden

Sagt das Stadtparlament Ja zur Kreditaufstockung, soll 2022 das ausgearbeitete Projekt vorliegen. Im Frühling 2023 wird dann das Volk darüber entscheiden. Der Baustart ist für Herbst 2023 geplant. Läuft alles nach Plan, wird die neue Wache im Herbst 2027 in Betrieb genommen.

Schon bei der Wache Nord kam es zu deutlichen Mehrkosten. Ursprünglich hätte das Gesamtprojekt 48 Millionen Franken kosten sollen, aktuell rechnet die Stadt mit über 100 Millionen Franken.

SDA