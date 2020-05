Konflikt mit China – Es bahnt sich ein neuer Kalter Krieg zwischen den USA und China an Das Regime in Peking scheut die Auseinandersetzung mit Washington immer weniger. Der Auslöser für die jüngsten Spannungen ist die Corona-Pandemie. Doch die Probleme reichen viel tiefer. Hubert Wetzel aus Washington

Von einem «grossartigen» Verhältnis zwischen den USA und China kann heute keine Rede mehr sein: US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping bei einem Treffen in Peking im Jahre 2017. Foto: Qilai Shen/Getty Images

Vor drei Jahren war alles noch ganz freundschaftlich. Anfang April 2017 empfing US-Präsident Donald Trump seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping in seinem Golfresort Mar-a-Lago. Es wurden schwierige Gespräche erwartet, über Handelsstreitigkeiten und Nordkoreas Atomprogramm. Doch nach den ersten Treffen schwärmte Trump, dass er ein «grossartiges» Verhältnis zu Xi aufgebaut habe. Xi widersprach nicht.

Von einem «grossartigen» Verhältnis zwischen den USA und China kann heute keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: In Washington und Peking wird inzwischen von einem neuen Kalten Krieg gesprochen. Der Auslöser für die jüngsten Spannungen ist die Corona-Pandemie. Das Virus, das fast 100'000 Amerikaner getötet hat, stammt aus der chinesischen Stadt Wuhan. Doch anstatt die Welt so früh wie möglich vor dem neuen, gefährlichen und hochansteckenden Erreger zu warnen, hat sich das Regime in Peking um die Jahreswende 2019/2020 nach Kräften bemüht, den Ausbruch zu vertuschen und die Gefahr kleinzureden. Später streuten chinesische Regierungsvertreter das Gerücht, das Virus sei in Wahrheit von US-Soldaten nach Wuhan eingeschleppt worden, was Washington zur Weissglut trieb.

Zu viele Lügen

Der chinesische Aussenminister Wang Yi übte am Sonntag Kritik an den USA. «Neben der Verwüstung durch das neue Coronavirus gibt es auch ein politisches Virus, das sich in den USA verbreitet», sagte der Chefdiplomat. Dieses werde bei jeder Gelegenheit genutzt, um China anzugreifen und zu verleumden. Zu viele Lügen hätten US-Politiker in der Krise über China fabriziert und zu viele Verschwörungstheorien erzeugt. Beide Länder könnten von Kooperation nur profitieren, bei Konfrontation aber nur verlieren. Das Land werde aber seine Souveränität und seine territoriale Integrität verteidigen. Die USA sollten zudem ihr «Wunschdenken» aufgeben, China ändern zu können.

Trump hat sich zwar lange Zeit ähnlich abwiegelnd verhalten wie Peking, was die Bedrohung durch das Virus angeht. Doch es herrscht Wahlkampf in Amerika, und Fehler zuzugeben oder Verantwortung zu übernehmen, ist nicht Trumps Sache. Ganz harte Rechte wie Trumps ehemaliger Stratege Stephen Bannon nennen den Erreger sogar den «Kommunistische-Partei-Chinas-Virus». Und im Kongress gibt es mittlerweile Republikaner, die fordern, Peking wegen der Pandemie durch Sanktionen oder Enteignungen zu bestrafen.

Trumps Ärger auf China hat daher vor allem ökonomische Gründe. Die Unterdrückung der Uiguren oder die Lage in Hongkong sind für ihn zweitrangig.

Doch die Probleme zwischen den USA und China reichen viel tiefer als der Streit um das Virus. Trump macht China vor allem für den Niedergang der amerikanischen Industrie verantwortlich. Seit Jahren wettert er gegen die Verlagerung von Fabriken und Arbeitsplätzen aus den USA nach China. Das ist keine ganz falsche Erklärung für die desolate Lage in Amerikas alten Industrieregionen, aber eine unvollständige: Steigende Produktivität und Automatisierung haben mindestens so viele Jobs in den USA vernichtet wie Chinas Aufstieg zur «Werkbank der Welt».

Mit scharfen Attacken gegen die USA, ihre «Lügen und Verschwörungstheorien», warnt Chinas Aussenminister Wang Yi am Sonntag in Peking vor einem «neuen Kalten Krieg». Foto: Andrea Verdelli (Getty Images)

Trumps Ärger auf China hat daher vor allem ökonomische Gründe. Die Unterdrückung der Uiguren oder die Lage in Hongkong sind für ihn zweitrangig. Trump will US-Fabriken aus China zurückholen, den Diebstahl intellektuellen Eigentums stoppen und Peking dazu zwingen, mehr amerikanische Güter zu importieren, damit das enorme Handelsdefizit zwischen den USA und China sinkt. Dieses erbost den Präsidenten besonders, und eines von Trumps Hauptzielen war und ist deswegen, ein umfassendes Handelsabkommen mit China zu vereinbaren, das die USA besserstellen soll. Eine erste Übereinkunft haben die beiden Länder bereits getroffen.

Trumps Ton wird schärfer

Ein zweites, noch weiter reichendes Abkommen sollte noch vor der US-Wahl im November folgen. Trump hoffte, dass sein «grossartiges» Verhältnis zu Xi Jinping dabei helfen würde. Der Präsident hat sich daher bisher gescheut, Xi persönlich zu kritisieren. Zu Beginn der Corona-Pandemie gratulierte er dem chinesischen Machthaber sogar zu dessen angeblich so forschen Kampf gegen das Virus. Mittlerweile ist Trumps Ton schärfer: «1000 Handelsabkommen» könnten die USA nicht dafür entschädigen, was «die Seuche aus China» angerichtet habe, twitterte er kürzlich.

Neben Trump gibt es in Washington etliche Politiker, aus deren Sicht der chinesisch-amerikanische Konflikt über Wirtschaftliches längst weit hinausgeht. Zu ihnen zählen Vizepräsident Mike Pence und Aussenminister Mike Pompeo. So wie sie es sehen, geht es im Kern um einen Machtkampf zwischen dem Staat, der das 20. Jahrhundert dominiert hat, und jenem, der das 21. Jahrhundert dominieren will. Sie glauben – vermutlich nicht zu Unrecht –, dass China den USA die Rolle der führenden Weltmacht streitig machen will und unter anderem die Corona-Pandemie nutzt, um seinen globalen Einfluss auszuweiten.