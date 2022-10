Interview zum Nobelpreis für Medizin – Es begann mit einem heimlichen Projekt in Zürich Der frisch gekürte Nobelpreisträger Svante Pääbo hat zu Beginn seiner Karriere an der Universität Zürich geforscht. Sein damaliger Betreuer Walter Schaffner, emeritierter Professor für Molekularbiologie, erinnert sich. Anke Fossgreen

Svante Pääbo sequenzierte mit seinem Team am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig das Genom des Neandertalers. Foto: Frank Vinken für Max-Planck-Gesellschaft

Was war Ihre Reaktion, als Sie von Herrn Pääbos Nobelpreis erfuhren? Fantastisch! Svante Pääbo hat diese Auszeichnung wirklich verdient. Wir kennen uns schon lange, und ich habe seine Forschung von Beginn an verfolgt. Svante kam als Doktorand zu mir ins Labor, Anfang der 1980er-Jahre. Ich war damals ein junger Professor. Sein Doktorvater Per Peterson von der Universität Uppsala hatte ihn zu mir geschickt, um in Zürich molekularbiologische Methoden zu lernen.

Wie erlebten Sie den Doktoranden? Er war sehr schüchtern und bescheiden. Bescheiden ist er bis heute, aber durch seine vielen Auszeichnungen hat er natürlich viel Selbstbewusstsein entwickelt.

Walter Schaffner ist emeritiert. Der Professor für Molekularbiologie von der Universität Zürich kennt Svante Pääbo, seit er als Doktorand in Schaffners Labor geforscht hat.

Woran erinnern Sie sich? Es ist diese Anekdote, die mir geblieben ist: Eines Abends kam er zu mir und fragte: «Walter, kann ich dir etwas zeigen?» Ich dachte, er zeige mir seine Forschungsresultate. Aber er ging zu einem Regal, zog eine Blechschachtel, so eine Guetslibüchse, hervor, und als er den Deckel öffnete, lag da so ein braunes unscheinbares Ding drin.

Was war das? Das war ein Stück Gewebe von einer Mumie. Er hatte das wohl von einem Museum in Stockholm erhalten. Er fragte mich, ob er neben seinem eigentlichen Projekt, also am Abend, versuchen dürfte, daraus das Erbgut zu extrahieren.

Durfte er? Ich war begeistert. Ich hatte Jahre zuvor in einer Veröffentlichung über ein Mammutbaby gelesen, das man im Permafrost Sibiriens entdeckt hatte, und ich verkündete, man müsse versuchen, die DNA zu isolieren. Ich umarmte also Svante und sagte «Willkommen im Club.» Bei mir blieb es allerdings bei der Idee.

Dann hat Pääbo also in Zürich seine erfolgreiche Forschungskarriere begonnen? Na ja, mit diesen ersten Versuchen in Zürich ist es ihm noch nicht gelungen, die DNA aus der Mumie zu extrahieren. Das klappte dann aber später, als er zurück in Uppsala war. Er veröffentlichte seine Resultate in der angesehenen Fachzeitschrift «Nature». Sein Chef war übrigens erst gar nicht so begeistert von dem «Mondscheinprojekt», das Svante ja heimlich hinter seinem Rücken durchgeführt hatte.

Sie beide forschten auch zusammen, worüber? Svante arbeitete ein zweites Mal in Zürich 1986/87. Und da kam mir die Idee, den Beutelwolf zu untersuchen. Bei uns im Zoologischen Museum der Universität Zürich gibt es ein ausgestopftes Exemplar. Die Art ist 1936 in Australien ausgestorben. Es war unter Forschenden immer ein Thema, ob der Beutelwolf eher mit dem Känguru oder mit dem ebenfalls ausgestorbenen südamerikanischen Beutelwolf verwandt war. Das wollten wir herausfinden.

Wie? Wir besorgten Gewebeproben von dem Beutelwolf in Zürich, aber auch von einem Museumsexponat in London, und Svante hatte den Grundstein dafür gelegt, DNA von längst verstorbenen Lebewesen zu analysieren. Dadurch konnten wir das alte Erbgut mit dem vom Känguru und dem südamerikanischen Beutelwolf vergleichen. Das Ergebnis war: Der australische Beutelwolf ist mit dem Känguru verwandt.

Ganz generell, was ist Pääbos Verdienst? Er hat das Forschungsgebiet der «ancient DNA», der alten DNA, begründet und beharrlich sein Ziel verfolgt. Es gab auch andere Gruppen, die aufsprangen und behaupteten, jahrmillionenalte DNA von längst ausgestorbenen Pflanzen, von in Bernstein eingeschlossenen Insekten oder gar aus Dinosaurierknochen entschlüsselt zu haben. Diese «Ergebnisse» lösten sich später alle in Luft auf, sie stimmten nicht. Pääbo liess sich nicht beirren. Er entwickelte akribisch saubere Methoden und hat gezeigt, wie man jahrtausendealte DNA extrahieren kann. Er hat den Standard gesetzt – und konnte schliesslich sogar das gesamte Erbgut des Neandertalers entschlüsseln.

