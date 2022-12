Budgetdebatte Kantonsrat Zürich – Antrag zum Stützpunkt der Seepolizei abgelehnt Hans-Peter Amrein wollte die Kosten für die Sanierung des Seepolizei-Stützpunkts in Oberrieden von 33 auf 15 Millionen kürzen. Das ist misslungen – vorerst. Sibylle Saxer

Der Stützpunkt der Seepolizei in Oberrieden aus dem Jahr 1975 muss dringend erneuert werden, das sieht auch der Kantonsrat so. Er möchte aber bei den Kosten mitreden. Foto: Michael Trost

Der Stützpunkt der Seepolizei in Oberrieden aus dem Jahr 1975 ist in die Jahre gekommen. Darin sind sich die meisten Politiker einig. Doch wie viel die Sanierung kosten darf und was alles erneuert werden muss und was Luxus wäre, ist seit Jahren umstritten. Sicher ist nur eines: Der Kantonsrat will den Regierungsrat nicht einfach machen lassen. Das hat die Budgetdebatte am Dienstagabend noch einmal deutlich gemacht.