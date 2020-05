Das Ende: Zwei sowjetische Soldaten zeigen am 7. Mai 1945 im zerstörten Garten der Reichskanzlei in Berlin auf die Grube, in welcher die Leichen Adolf Hitlers und seiner Frau Eva Hitler nach deren Suizid vom 30. April 1945 hastig verbrannt und verscharrt worden sein sollen. Neben der Grube sind drei leere Benzinkanister zu erkennen.

Foto: Keystone