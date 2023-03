Was besprachen Bundespräsident Alain Berset (SP) und Finanzministerin Karin Keller-Sutter (FDP) hinter verschlossenen Türen? Eine PUK soll Antworten liefern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse (CS) stauen sich die Fragen, in der Politik, in der Wirtschaft und in der breiten Öffentlichkeit: Wie konnte es so weit kommen? Haben die betroffenen Behörden die Gefahr verkannt? Wie lässt sich verhindern, dass sich so ein Fall wiederholt, gerade mit Blick auf die neu entstandene Megabank?