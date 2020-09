Analyse zu Doku über Rechtsextreme – Es braucht eine Zivilbevölkerung, die wachsam ist Ein Dokfilm über die rechte Szene in Deutschland lief am Montag auf Pro 7 zur besten Sendezeit – und erschüttert. Warum der Film auch die Schweiz betrifft. Meinung Salome Müller

Reporter Thilo Mischke zu Besuch bei einem Rechtsradikalen, der Umhängetaschen mit dem Aufdruck «HKNKRZ» (Hakenkreuz) verkauft. Foto: Pro 7

Der Dokumentarfilm «Rechts. Deutsch. Radikal» hatte am Montag erschüttert, noch bevor er am Abend auf Pro 7 ausgestrahlt wurde. Die AfD-Fraktion im deutschen Bundestag entliess den früheren Sprecher Christian Lüth, nachdem dieser sich menschenverachtend geäussert hatte. Lüth, der mit versteckter Kamera gefilmt und aus rechtlichen Gründen nur als «hoher AfD-Funktionär» bezeichnet wird, hat in einem vertraulichen Gespräch unter anderem gesagt: «Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD.» Je mehr Flüchtlinge nach Deutschland kämen, desto besser gehe es der AfD. «Wir können die [Migranten] nachher immer noch alle erschiessen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen, oder wie du willst.»