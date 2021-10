Die ZSC Lions in der Krise – Es braucht keine Atomphysik, um aus der Krise zu kommen Vier Niederlagen in fünf Meisterschaftsspielen – der Anfangsglanz ist bei den ZSC Lions verflogen. Rikard Grönborg fordert beim Starensemble eine Mentalitätsänderung und verspricht Besserung. Marco Keller

Vieles, was er aktuell sieht, stimmt ihn nachdenklich: ZSC-Lions-Coach Rikard Grönborg. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Er kommt nach dem 1:4 gegen Biel schnell zum Mediengespräch, und er wirkt relativ gelassen. Viel entspannter jedenfalls als am Vorabend nach dem 1:3 gegen Rapperswil-Jona, als Beobachter einen sehr schlecht gelaunten Rikard Grönborg erlebt hatten. «Ja, das stimmt, da war ich sehr enttäuscht», gibt er zu und ergänzt: «Vom Resultat bin ich es heute auch.»

Am Samstagmorgen hatte sich das Team zusammengesetzt, Klartext war angesagt. Es sei ein sehr gutes Meeting gewesen, erklärte der Schwede, in dem er den Spielern unverblümt seine Vorstellungen mitgeteilt habe. Am Anfang habe ihm die Reaktion auch gefallen: «In den ersten zwölf Minuten kam Biel zu keiner einzigen Torchance, leider wurden wir selber nicht belohnt.»