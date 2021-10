Interview mit Frauen aus dem Zürcher Nachtleben – «Es braucht Menschen wie uns, die eine Veränderung forcieren» Isabelle von Walterskirchen und Céline Alpiger sind unterschiedlich alt, stehen aber für eine neue Diversität in der Clubszene. Ein Gespräch über All-Male-Lineups, Kollektive und Sicherheit. Hanna Fröhlich

Isi von Walterskirchen (l.), Leiterin des Clubbüros der Roten Fabrik, und Céline Alpiger, DJ und Mitgründerin von Distressed Public in der Roten Fabrik, auf einer Kunstinstallation von Tobias Oderbolz. Foto: Samuel Schalch

Hinter der Theke, an der Garderobe oder auf der Tanzfläche sind die Frauen zahlreich vertreten. In leitenden Funktionen in der Zürcher Clubszene aber sind sie selten anzutreffen. Diese sind nach wie vor grösstenteils von Männern besetzt. Auch das Booking der Clubs richtet sich danach: Frauen hinter dem DJ-Pult sind eine Seltenheit. Doch in der Szene regt sich seit einigen Jahren Widerstand gegen männergeprägte Clubstrukturen.

Oft heisst es von Clubbetreibern, es gebe zu wenig weibliche DJs. Mag das auf die ­ältere Generation vielleicht noch zutreffen, stimmt das heute nicht mehr. In Zürich entstanden in jüngster Zeit diverse Kollektive, wie das Party- und Kunstkollektiv F96, die sich für mehr Diversität, also eine Vertretung von Menschen jedes Geschlechts, jeder Hautfarbe oder sexuellen Orientierungen im Nachtleben, starkmachen.