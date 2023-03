Oberste Schulpsychologin schlägt Alarm – «Es braucht nur sehr wenig, bis das Schulsystem kollabiert» Laut Marijana Minger, Präsidentin der Schulpsychologen im Kanton Zürich, sind viele Schüler und Lehrer derzeit am Limit. Sie ist aber dagegen, dass schwierige Kinder wieder vermehrt separiert werden. Thomas Münzel

«Wir müssen die Klassengrössen in den Schulen begrenzen», fordert Marijana Minger, Präsidentin der Vereinigten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Kantons Zürich (VSKZ). Foto: Sabine Rock

Seit 15 Jahren ist es im Kanton Zürich das erklärte Ziel, so viele Kinder wie möglich – also auch solche mit Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten – in die Regelklasse zu integrieren und sie nicht in eine Kleinklasse abzuschieben. Wenige Jahre zuvor hatten die Zürcher Stimmberechtigten diesem Grundsatz im Rahmen der Abstimmung zum neuen kantonalen Volksschulgesetz noch mit grosser Mehrheit zugestimmt. Doch inzwischen ist die Stimmung gekippt. Marijana Minger, die im Bezirk Meilen tätige Schulpsychologin und Präsidentin der Vereinigten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Kantons Zürich, nimmt dazu jetzt erstmals Stellung.