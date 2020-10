Sweet Home: Oktoberrezepte – Es darf ein bisschen deftiger sein Lauchsüppli, Pilznudeln oder gebackene Birnen mit Vanille: Diese feinen Rezepte passen zur gemütlichen Herbstzeit. Marianne Kohler

Der Herbst wird schöner, wenn man oft und bei jedem Wetter rausgeht. Machen Sie auch mal den Heimweg von der Arbeit zu Fuss oder ziehen Sie vor dem Abendessen eine Runde durch das Quartier. Manchmal brauchen Sie einfach gute Schuhe, eine Regenjacke oder einen Schirm. Das Heimkommen ist dann so wunderschön und Sie haben Hunger und Lust, etwas Feines zu kochen. Geniessen Sie den Znacht am schön gedeckten Tisch mit Kerzenlicht. Egal, ob Sie nun alleine daheim sind, Mitbewohner haben oder in der Familie leben: Sich verwöhnen lohnt sich immer! Foto über: Babes in the Woodland

Pouletplätzli mit Parmaschinken

Ab in den Ofen und fertig ist der Herbstznacht: Würzige Pouletplätzchen mit Kartoffeln und Zwiebeln . Foto über : Seasaltwithfood

Einfach und doch raffiniert sind diese Pouletplätzli, die mit Parmaschinken umwickelt werden und zusammen mit Bratkartoffeln und Zwiebeln ein kleines Festessen abgeben.

Zutaten für 4 Personen:

4 Pouletbrüstchen

4 Scheiben Rohschinken

100 g Parmesan, gerieben

4 EL gehackte Kräuter wie Salbei, Rosmarin, Thymian

1-2 Knoblauchzehen, fein gehackt

die Schale von 1 Zitrone, gerieben

1 Zitrone

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Legen Sie die Pouletbrüstchen am besten eins nach dem anderen auf ein Backpapier oder auf ein Stück Haushaltsfolie. Mit Salz und Pfeffer würzen. Anschliessend die gehackten Kräuter mit der geriebenen Zitronenschale und dem gehackten Knoblauch mischen. Danach die Mischung auf den Pouletbrüstchen verteilen und diese anschliessend mit dem geriebenen Parmesan belegen. Nun umwickeln Sie jedes Pouletbrüstchen mit einer Scheibe Parmaschinken. Legen Sie eine zweite Folie über die Plätzli und klopfen Sie diese flach. Durch das Klopfen wird das Pouletbrüstchen gleichmässig flach und der Schinken und die Füllung sind gut angepresst. Braten Sie die Plätzli einzeln mit ein wenig Olivenöl, zuerst mit der Schinkenseite nach unten. Würzen Sie die andere Seite auch mit Salz und Pfeffer. Die beidseitig gebratenen Plätzli im warmen Ofen warmstellen.

Servieren Sie die Pouletplätzli mit Zitronenschnitzen und gerösteten Kartoffeln mit Zwiebeln. Dafür schälen Sie Kartoffeln und Schalotten oder Saucenzwiebeln. Die Kartoffeln je nach Grösse in Stücke schneiden. Die Zwiebeln und Kartoffeln mit Olivenöl, Salz und etwas Honig mischen und auf einem Blech im Backofen rösten.

Cremiges Lauchsüppli

Ein gutes Paar für eine herrliche Suppe: Lauch und Kartoffeln. Foto über : Dishing Delish

Lauch ist ein kräftiges, schmackhaftes Gemüse. Zusammen mit Kartoffeln, Liebe und Geduld wird daraus eine cremige Suppe.

Zutaten:

1 EL Olivenöl

3 grosse Lauchstangen in Ringe geschnitten

2 grosse Kartoffeln, geschält und in Stücke geschnitten

1 Glas Weisswein

3 dl Rahm

5 dl Bouillon

Salz, Pfeffer, Muskat

2 EL Butter

2 Handvoll Brotwürfel

3 EL Schnittlauchringe

Zubereitung:

Erhitzen Sie das Olivenöl und geben Sie die Gemüsestücke bei, einige Minuten andünsten und mit Weisswein ablöschen. Den Wein einkochen lassen und die Bouillon beigeben. Etwa 20 Minuten köcheln, bis das Gemüse weich ist. Pürieren, würzen, den Rahm beigeben und nochmals kurz aufwärmen. Die Butter beigeben.

In einer anderen Pfanne einige Brotwürfel in heisser Butter mit ein wenig Salz goldbraun rösten. Die Suppe mit den Brotcroutons und Schnittlauchringli servieren.

Nudeln mit Steinpilzsauce

Voller Steinpilzgeschmack, buttrig und cremig : E in Herbstfest auf dem Teller. Foto über : Culinary Ginger

In diesem Nudelgericht stecken viele Steinpilze, Geschmack und gemütliche Üppigkeit. Also genau das, was man nach einem kühlen grauen Tag liebt.

Und so gehts:

Weichen Sie 100 Gramm getrocknete Steinpilze in warmem Wasser ca. 30 Minuten ein. Sieben Sie das Wasser ab und stellen Sie es zur Seite. Kochen Sie die Nudeln gemäss Packungsbeilage al dente, geben Sie dazu das Einweichwasser bei. Nun braten Sie eine gehackte Schalotte in 50 Gramm Butter an, geben 3/4 der Pilze bei und braten diese an. Anschliessend einen Esslöffel frische Thymianblättchen beigeben. Danach 1 dl Weisswein und ein wenig Steinpilzbouillon beigeben und alles einköcheln lassen. Anschliessend 2 dl Crème fraîche oder Rahm beigeben und alles pürieren. Nun kochen Sie die Sauce auf, geben die restlichen Steinpilze dazu und 50 Gramm geriebenen Parmesan. Mischen Sie die Sauce mit den Nudeln und servieren Sie sie mit viel geriebenem Parmesan.

Urchige Käseschnitten

Ein Schweizer Klassiker, der immer schmeckt: Die Käseschnitte . Foto über : Boyfriendreplacement

So gut und einfach, dass man dieses klassische Abendessen unbedingt bald einmal einplanen sollte. Servieren Sie einen frischen, knackigen Salat dazu.

Zutaten für 4 Personen:

8 Scheiben Roggenbrot

100 g Tilsiter

100 g Appenzeller

100 g Gruyère

2 Eier

1 Glas trockener Weisswein

Salz, Pfeffer, Paprika, Muskat

Butter

Zubereitung:

Buttern Sie die Brotscheiben leicht auf einer Seite, die andere wird mit etwas Weisswein beträufelt. Raffeln Sie den Käse und mischen Sie ihn mit den Eiern und ein wenig Weisswein. Würzen Sie die Mischung mit Salz, Pfeffer, Paprika und ein wenig Muskatnuss. Anschliessend die Brotscheiben mit der gebutterten Seite auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und die Käsemasse darauf verteilen. Sie können auch eine Schinkenscheibe auf das Brot legen und dann die Käsemasse darüber geben, so entsteht ein Croque Monsieur. Backen Sie die Käseschnitten in der oberen Hälfte des auf 220 Grad vorgeheizten Backofens etwa 10 Minuten lang.

Gemütliche Gemüsesuppe

Wärmt, nährt und schmeckt fantastisch: Eine simple Gemüse-Bohnen-Suppe. Foto über : A Spicy Perspective

Eine warme Gemüsesuppe mit Bohnen gibt immer eine gesunde Mahlzeit ab. Versuchen Sie diese einfache Variante.

Zutaten:

3 EL Olivenöl

1 grosse Zwiebel, feingehackt

3 Stängel Sellerie, in Stücke geschnitten

3 Rüebli, in Stücke geschnitten

3 grosse Tomaten, gewürfelt

2 Knoblauchzehen, feingehackt

1 Lorbeerblatt

1 Dose weisse Bohnen

7 dl Gemüsebouillon

Salz und Pfeffer

geriebener Sprinz, Parmesan oder Pecorino

Zubereitung:

Erhitzen Sie das Olivenöl und geben Sie die Zwiebeln bei. Andünsten, die Rüebli und den Sellerie beigeben. 5 Minuten weiter dünsten, dann den Knoblauch beigeben. Sobald dieser duftet, die Tomaten und das Lorbeerblatt beigeben und alles 5 Minuten köcheln lassen. Nun die Bouillon und die weissen Bohnen beigeben und 25 Minuten köcheln. Vom Herd nehmen und nochmals zwei Minuten weiter köcheln. Würzen und mit geriebenem Käse servieren.

Gnocchi mit Tomaten, Mangold und Rohschinken

Eine raffinierte Mischung für G eniesser: G nocchi mit Gemüse und knusprigem Schinken . Foto über : Culinary Porn

Mix and Match ist auch beim Kochen eine gute Idee. Denn mit unterschiedlichen, interessanten Zutaten, die einfach alle vermischt werden, kann ein solch feines, einfaches Herbstgericht entstehen.

Schneiden Sie Mangoldblätter in kleinere Stücke. Erhitzen Sie Olivenöl mit einer zerquetschten Knoblauchzehe und einem halben Peperoncino. Geben Sie den Mangold bei, zudecken. Sobald der Mangold in sich zusammenfällt, ist er gekocht. Zur Seite stellen, Knoblauch, Chili und Peperoncino entfernen. Nun braten Sie ein paar in Streifen geschnittene Rohschinkentranchen an, ebenfalls zur Seite stellen. In der gleichen Pfanne Tomatenstücke kurz anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und zur Seite stellen. Nun braten Sie fertige Gnocchi an und sobald diese goldgelb sind, mischen Sie die Tomaten und den Mangold darunter. Servieren Sie die Gnocchi auf einer grossen Platte mit viel geriebenem Käse und abgeriebener Zitronenschale. Am Schluss den knusprigen Rohschinken darüber geben und geniessen.

Poulet mit Marsala

Mit Marsala aus der Hausbar: Poulet an einer cremigen Champignon sauce . Foto über : Salt and Lavender

Marsala, der süsse sizilianische Wein, passt perfekt zu Poulet. Versuchen Sie Pouletbrüstchen mit Champignons und cremiger Sauce.

Zutaten:

4 Pouletbrüstchen

Mehl

3 EL Olivenöl

200 g Champignons

0,6 dl Marsala

1 dl Hühneerbouillon

1 dl Rahm

Salz, Pfeffer

Petersilie, gehackt

Zubereitung:

Legen Sie die Pouletbrüstchen zwischen zwei Blätter Backpapier oder Haushaltsfolie und schlagen Sie sie mit einer schweren Bratpfanne flach. Würzen Sie sie mit Salz und Pfeffer und legen Sie sie mit beiden Seiten ins Mehl. Braten Sie sie im Olivenöl beidseitig goldbraun.

Nehmen Sie die Brüstchen aus der Pfanne und legen Sie sie auf Küchenpapier. Schneiden Sie die Pilze in Scheiben und braten Sie sie im gleichen Öl an. Marsala dazu giessen und zur Hälfte einköcheln lassen. Anschliessend Bouillon beigeben und nochmals etwas einköcheln lassen. Wenn die Sauce dicklich wird, Rahm hinzufügen, alles mischen, Hitze reduzieren und die Pouletbrüstchen dazugeben und kurz aufwärmen. Petersilie darüber streuen und servieren – zum Beispiel über Butternudeln oder zu Knöpfli.

Birnen mit Mascarpone

Zum süssen Abschluss: Ein Herbstdessert mit Birnen, Vanille und Mascarpone. Foto über : Where is my Spoon

Momentan sind feine, frische Birnen auf dem Markt, jede für sich ein sinnlicher Luxus. Also genau das Richtige, um sich ein wenig damit zu verwöhnen.

Und so gehts:

Schälen Sie die Birnen und schneiden Sie sie in Schnitze. Beträufeln Sie die Birnen mit Honig, belegen Sie sie mit einem kleinen Stückchen Butter und legen Sie sie mit einer aufgeschnittenen und ausgekratzten Vanilleschote auf ein mit Backpapier belegtes Blech einige Minuten unter den vorgeheizten Grill. Mischen Sie Mascarpone mit ein wenig von dem Saft der gerösteten Birnen und servieren Sie die heissen Birnen darauf.

