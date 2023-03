Wetterdienste warnen – Es droht der stärkste Sturm des Winterhalbjahres Am Freitag stellt sich über der Alpennordseite eine durchaus heikle Sturmlage ein. An exponierten Stellen sind am Nachmittag auch im Flachland Böen über 100 km/h möglich. Martin Steinegger

Die Animation zeigt die Verlagerung des Sturmtiefs von den Britischen Inseln bis nach Mitteleuropa von Freitagmorgen bis Samstagmorgen. Auch die Schweiz gerät in den Einfluss des Sturmfeldes (grüne Farbtöne = Windgeschwindigkeiten in etwa 1500 Meter Höhe). Quelle: ECMWF

Eigentlich ist der Winter kalendarisch und meteorologisch vorbei. Das Wetter hält sich allerdings – wie so oft – nicht an diese menschgemachten Kategorisierungen. Das zeigt sich eindrücklich an der turbulenten Wetterlage, die heute Nachmittag vor allem die Alpennordseite der Schweiz beschäftigen wird.

Betroffen ist vor allem das zentrale und östliche Mittelland. «Hier handelt es sich um die stärkste Sturmlage seit Jahresbeginn», sagt Denise Praloran, Meteorologin bei Meteo Schweiz. Die Wetterdienste erwarten an exponierten Stellen (zum Beispiel an Seeufern oder auf Hügellagen) Spitzenböen von 80 bis 110 km/h. Oberhalb von 1000 Meter muss mit Orkanböen von bis zu 140 km/h gerechnet werden.

Solche Windspitzen sind im Flachland beachtenswert – und können durchaus verbreitet Schäden anrichten. Daher hat Meteo Schweiz am Freitagmorgen eine Sturmwarnung der Stufe 3 (von maximal 5) herausgegeben.

Verantwortlich für den Sturm ist eine zyklonale Westwetterlage. Diese muss – vor allem unter Berücksichtigung der Jahreszeit – als heikel bezeichnet werden.

Ein kräftiges Sturmtief zieht im Verlauf des Freitags mit seinem Kern von den Britischen Inseln Richtung Mitteleuropa. Die Schweiz liegt zwar nur am Südrand dieses Tiefs, wird aber vom Sturmfeld dennoch gut erfasst. In den höheren Luftschichten verläuft zudem ein ausgeprägtes Starkwindband (der sogenannte Jetstream). Dieser von West nach Ost verlaufende Jetstream zielt heute mehr oder weniger direkt auf den Alpenraum. Das Sturmtief «reitet» also regelrecht auf diesem Starkwindband.

Solche Sturmlagen sind an sich typisch für das Winterhalbjahr. Sie sind in unseren Breitengraden auch für die heftigsten Sturmereignisse verantwortlich. Allerdings treten sie normalerweise eher zwischen November und Februar auf. Doch auch im März gab es in der Vergangenheit bereits heftige Stürme. «Erinnert sei an den 24. März 1986, als in Zürich-Fluntern 145 km/h gemessen wurden», sagt dazu Ludwig Z’graggen, Meteorologe bei Meteo Schweiz. In diese Kategorie dürfte der heutige Sturm wohl nicht vorstossen.

Vorsicht bei Schauern und Gewittern

Problematisch an der heutigen Situation ist noch etwas anderes: «Die Luftmasse über unseren Köpfen ist sehr labil geschichtet», erklärt Denise Praloran. Das bedeutet: Es existiert keine atmosphärische «Schranke», die verhindert, dass die starken Winde in der Höhe bis zum Boden heruntergemischt werden können.

Nicht zuletzt wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit und der damit wärmeren, energiereicheren Luftmasse muss heute Nachmittag im Mittelland während des Sturms auch mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Und genau in diesen konvektiven Phänomenen funktioniert das Heruntermischen der heftigsten Höhenwinde aus physikalischen Gründen am besten.

So oder so: Auf Waldspaziergänge sollte am Freitagnachmittag tunlichst verzichten werden. Zudem empfiehlt es sich, den Gartensitzplatz oder die Terrasse sturmsicher zu machen.

Martin Steinegger ist Leiter Online bei den Zürcher Regionalzeitungen. Er hat sein Handwerk am Medienausbildungszentrum Luzern (MAZ) gelernt, kann mit Daten umgehen und ist seit über 20 Jahren im Medienbereich tätig. Er ist spezialisiert auf die Bereiche Wetter und Klima und betreut den Tamedia-Klimanewsletter «Celsius». Mehr Infos @Stonie_78

