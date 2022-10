Das Theater Neumarkt wird nachhaltig – Es geht auch um das Sandwich mit Fleisch an der Bar Welche Milch haben wir im Kühlschrank? Und was machen wir mit den Kostümen? Ein Zürcher Theater zieht Ökobilanz. Stefan Busz

Bitte nicht zu viel kopieren. Szene aus dem Stück «EWS» im Theater Neumarkt. Foto: Philip Frowein

Früher benutzte das Theater Neumarkt ein Auto. Gab es eine kleine Änderung an einem Kostüm, fuhr man damit gleich zur Probebühne. «Heute setzen wir ein Cargo-Velo ein», sagt der kaufmännische Geschäftsführer Lukas Bieri, «das funktioniert super, alle haben wie darauf gewartet.» Seit einem Jahr ist das Theater in einem Programm für mehr Nachhaltigkeit. «Wir wurden von reflector angefragt, einem Projekt, das von m2act des Migros-Kulturprozent in Zusammenarbeit mit dem Migros-Pionierfonds gefördert wird. Sie begleiten uns durch den ganzen Prozess, inklusive Ökobilanzierung – ein wichtiges Thema.» Im Projekt, das vom Migros-Kulturprozent unterstützt wird, sind auch die Kaserne Basel und das Théâtre Benno Besson in Yverdon-les-Bains. Gemeinsam wird ein «Green Guide for the Performing Arts» erstellt,