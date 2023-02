Doppelinterview Milo Rau & Wolfgang Kaleck – «Es geht darum, Bilder zu schaffen, auf die Nerven zu gehen, eben nicht Öl, sondern Sand im Getriebe der Macht zu sein» Der Ostschweizer Theatermacher Milo Rau und der Berliner Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck sind Freunde. Sie treten gegen die Katastrophen unserer Zeit an – der eine mit der Kunst, der andere mit dem Recht. Thilo Komma-Pöllath (Das Magazin)

Tatort Köln: Wolfgang Kaleck und Milo Rau in der Wohnung des Schweizer Regisseurs. Foto: Victoria Jung

Krieg, Ausbeutung, Ungerechtigkeit sind die grossen Themen, für die sie Lösungen suchen, jeder auf seine Art: der Ostschweizer Theatermacher Milo Rau (46) und der Berliner Anwalt Wolfgang Kaleck (62). Sie wollen «die Welt verändern», so hat es Rau zu Beginn seiner Intendanz am Stadttheater Gent in Belgien in einem berühmt gewordenen «Manifest» niedergeschrieben. Demnächst wird er Leiter der Wiener Festwochen.