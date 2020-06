Kolumne von Julia Weber – Es geht darum, die Augen offen zu halten Unsere Kolumnistin ist in Tansania geboren – und glaubte deshalb lange, frei von Rassismus zu sein. Dabei hat sie gemerkt, dass es nicht um sie geht. Meinung Julia Weber

Am Montag liefen Menschen vom Bullingerplatz Richtung Lochergut, Bäume warfen stille Schatten auf die Gehenden, am Strassenrand war der Mohn verblüht. Sie gingen langsam und gemeinsam gegen Rassismus und die Gewalt, die in ihm wohnt. Sie hatten die Augen offen, sie hatten Stimmen, ein Kind war klein, und eine Frau rief wütend in die Welt hinein.