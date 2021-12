Interview mit ETH-Klimaexpertin – «Es geht nicht um Verzicht – Es muss cool sein, fossilfrei zu leben»

Sonia Seneviratne sagt, was man im Alltag fürs Klima tun kann. Die renommierte Forscherin kritisiert Politik und Wirtschaft – die Unabhängigkeit der Wissenschaft gefährde das nicht.

Frau Seneviratne, war 2021 das intensivste Jahr für Sie als Klimaforscherin?

Ich denke schon. Ich war koordinierende Autorin beim neuen Klimabericht des Weltklimarats (IPCC) und an der Klimakonferenz in Glasgow dabei. Und ein grosses Anliegen war mir, viel mehr in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, auch über Social Media. Und das war ziemlich anstrengend.