Abstimmungen in der Region Zürich – Es geht um insgesamt 67 Millionen Franken für Schulhäuser – die erste Gemeinde hat schon Ja gesagt

Deutliches Ja im Unteramt

Die Gemeinden Bonstetten, Stallikon und Wettswil am Albis, haben sich deutlich für den Vertrag «Interkommunale Anstalt Sozialdienst Unteramt» ausgesprochen. In Wettswil mit 1312 zu 108 Stimmen, in Bonstetten mit 1382 zu 144 Stimmen und in Stallikon mit 940 zu 91 Stimmen.