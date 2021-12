Interview zur Schach-WM - «Es geht um Gespür»

Ulrich Stock ist Deutschlands klügster Schachexperte. Ein Gespräch über das WM-Finale, Frauen am Brett – und einen Denkfehler, den Laien ständig begehen.

Herr Stock, Sie sind derzeit in Dubai, wo Magnus Carlsen und Jan Nepomnjaschtschi um den WM-Titel spielen. Wer gewinnt?

Aha. Was ist speziell an Nepomnjaschtschi?

Dass er spät dran ist. Im Jahr 2002 hat er die WM der unter Zwölfjährigen gewonnen. Zweiter wurde ein gewisser Magnus Carlsen. Nepo hat sich einige Jahre danach Onlinecomputerspielen zugewandt. Er stand sogar kurz davor, Game-Profi zu werden. Heute wäre er vermutlich tatsächlich einer geworden, aber damals war da noch nicht so viel Geld zu machen. Also blieb er beim Schach und stieg doch noch in die absolute Elite auf.