Kolumne von Michèle Roten - Es geht um Solidarität

So ziemlich jeden Tag komme ich in die Bredouille: Soll ich bettelnden Junkies Geld geben? Sie geben es ja eh in den meisten Fällen für Drogen aus.

Julia, 42, Innenarchitektin

Darauf habe ich für einmal eine klare Antwort: Ja. Und gleich noch eine, auf den letzten Satz Ihrer Frage: Und jetzt? Klar sind Drogen schrecklich, aber es ist noch nie jemand von den Drogen weggekommen, weil die Leute zu wenig gespendet haben.

Bettelnde Drogensüchtige sind verzweifelt. Niemand tut das, weil es easy verdientes Geld ist. Jemandem gegenüberzustehen, die oder der durch diverse schlimme Umstände in diese Lage geraten ist, und sich einzureden, man helfe der Person, indem man ihr nicht hilft, finde ich eine ziemlich verkorkste Anschauung. Ja, diese Person wird sich wahrscheinlich Drogen kaufen von Ihrem Geld, dafür aber vielleicht nichts Kriminelles tun, um es anderweitig aufzutreiben (obwohl schon Betteln kriminell ist, da in der Stadt Zürich verboten – wussten Sie, dass die Polizei das Geld zugunsten der Stadtkasse beschlagnahmt?), und vielleicht gibt es an einem guten Tag den besseren, reineren Stoff.