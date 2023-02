Der grüne Regierungsrat Martin Neukom schaffte die Wiederwahl mit einem guten Resultat – seine Partei jedoch ist die Verliererin des Wahlsonntags. Foto: Sabina Bobst

Wir stehen am Anfang eines Jahres, an dem Fotos von kunstschneeweissen Bändern auf grünbraunen Alpenhügeln um die Welt gehen. Die «New York Times» hängt der Schweiz deshalb nichts weniger als eine «Identitätskrise» an.