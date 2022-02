Von Kopf bis Fuss: Interview zu Energielosigkeit – «Es gibt eine optimale Ernährung»

Anne Fleck Infos einblenden

Dr. Anne Fleck ist Internistin und Rheumatologin und führt in Hamburg eine eigene Praxis. Sie ist eine Verfechterin der ganzheitlichen Medizin, die moderne Forschung mit klassischer Schulmedizin und fundierten Naturverfahren verbindet. Nach verschiedenen Bestsellern will sie in ihrem Mitmachbuch «Energy! in 5 Minuten» zeigen, wie wir Schritt für Schritt zu neuer Energie und Gesundheit gelangen können.