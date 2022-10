Gespräch mit Knigge-Trainer – «Es gibt einen ökonomischen Nutzen guter Manieren» Clemens Graf von Hoyos gilt in Deutschland als oberster Knigge-Lehrer. Ein Gespräch über die Kunst der Höflichkeit, Benimmregeln als elitäres Distinktionsmerkmal und die Frage, was Kleidung und Kompetenz miteinander zu tun haben. Malte Conradi , Helena Ott

Ein gedeckter Tisch: mit guten Manieren lassen sich Geschäfte machen. Foto: Getty Images

Ausgerechnet heute fällt die S-Bahn aus, zehn Minuten Verspätung sind es am Ende. Der Knigge-Trainer sieht grosszügig über den Fauxpas hinweg. Clemens Graf von Hoyos, 33, kennt sich aus mit Manieren: Als Vorsitzender der deutschen Knigge-Gesellschaft und Eigentümer der Knigge-Akademie tourt er durch das Land, gibt in Firmen und vor Privatleuten Seminare über gutes Benehmen. Hoyos sieht sich in der Tradition Adolph Knigges, dessen Buch «Über den Umgang mit Menschen» (1788) heute oft als Regelkatalog angesehen wird, tatsächlich aber viel mehr ein Plädoyer für Taktgefühl ist.