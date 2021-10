Mithu Sanyal - «Es gibt einfach kein Wort für Menschen wie mich»

Der Begriff wird aber auch als Kampfbegriff verwendet.

Interessant daran ist der Perspektivwechsel. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit können alte weisse Männer physisch empfinden, was es in einem Diskurs heisst, «der andere» zu sein. Ich hoffe aber, dass wir den Begriff in ein paar Jahren nicht mehr brauchen. Wenn wir den Begriff «weiblich» von den gängigen Zuschreibungen befreien wollen, müssen wir dasselbe auch mit «männlich» machen.