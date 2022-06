Tocotronic-Sänger im Interview – «Es gibt in Zürich ein paar sehr poetische Orte» Die deutsche Band spielt das erste Konzert ihrer Tour im X-tra. Sänger Dirk von Lowtzow über seine langen Spaziergänge durch Zürich und das beängstigend prophetische Album «Nie wieder Krieg». Tim Wirth

Das erste Konzert der aktuellen Tour von Tocotronic findet in Zürich statt. Dirk von Lowtzow war schon als Jugendlicher oft in der Stadt. Foto: Gloria de Oliveira

Er sei eben noch am Schreibtisch gesessen und habe an neuen Songs gearbeitet, sagt Dirk von Lowtzow in seiner Berliner Wohnung am Telefon. «Ich spielte Gitarre und nahm mit dem Handy ein paar Fetzen auf.» Dabei hat der Sänger von Tocotronic erst gerade ein neues Album herausgebracht. «Nie wieder Krieg» ist diesen Januar noch vor dem Krieg in der Ukraine erschienen. Das erste Konzert der Tour findet im Zürcher X-tra statt.