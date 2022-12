«Apropos» – der tägliche Podcast – «Es gibt keine Entschuldigung» Über Jahre wurden in einer christlichen Privatschule im Kanton St. Gallen Kinder geschlagen und missbraucht. Im Podcast berichtet eine Aussteigerin, wie sie zur Mittäterin wurde.

Cyrill Pinto als Gast Philipp Loser als Host Mirja Gabathuler als Produzentin Laura Bachmann als Produzentin

Über Jahre herrschte an der christlichen Privatschule Domino Servite (Dienet dem Herrn) in Kaltbrunn SG ein Klima des systematischen Missbrauchs. Die Fälle liegen Jahre zurück, ihr Ausmass wurde aber erst vor kurzem bekannt: 58 ehemalige Schülerinnen und Schüler berichteten von Unterdrückung, Prügelstrafen und sexualisierter Gewalt. Die kantonalen Behörden erhielten früh Hinweise, dass an der Schule etwas nicht stimmte, doch sie reagierten nicht.

«SonntagsZeitung»-Autor Cyrill Pinto hat im Zuge der Recherche zu diesem Fall mit einer Frau gesprochen, die Mittäterin und zugleich Opfer war. Sie züchtigte ihre eigenen und andere Kinder und wurde selbst geschlagen. Im täglichen Podcast «Apropos» erzählt sie, warum es Jahre brauchte, aus der Sekte auszusteigen, die auch die Schule betrieb. Gastgeber ist Philipp Loser.

