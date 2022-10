Höhlenmord am Bruggerberg – «Es ging ruck, zuck – und das Loch war zu» Kindheit im Heim, IQ 71 und ADHS. Der erste Prozesstag zeichnet ein verstörendes Bild des Täters. Lisa Aeschlimann

Wollte aus Angst nicht im Saal aussagen: Der Beschuldigte, der sich wegen Mordes an seinem Freund verantworten muss. Gerichtszeichnung: Ida Künzle

Der mutmassliche Mörder betritt die Bühne als Letzter. Etwa 50 Personen sitzen am Montagmorgen im grossen Saal der Kantonspolizei Aargau in Schafisheim: Vorn die Richterinnen und Anwälte. Links die Angehörigen des Opfers, getrennt durch eine Schutzwand, rechts die Zuschauenden, hinten Polizisten und Medienschaffende. Und warten schweigend.

Stefan Kägi (Name geändert), mit rotem Fleece und Maske, schlurft in den Saal. Er wird flankiert von vier Kantonspolizisten. Bei jedem Schritt knallt das Metall der Fussfesseln aufs Parkett.

Er sieht aus wie ein Kind: wuscheliges Haar, zu grosse Brille, bartfreies Kinn. Doch das, was er getan hat, hat nichts mit einem Spiel zu tun: Dem heute 23-jährigen Aargauer wird vorgeworfen, am 7. April 2019 seinen damaligen Freund Danilo Danner (Name geändert) in eine Höhle am Bruggerberg gelockt und ihn dann mit Steinen, Erde und Ästen verschüttet zu haben. Es war eine Mutprobe – Danners letzte.

Der 24-jährige Zürcher Unterländer stirbt im Loch. Im rechtsmedizinischen Bericht heisst es, er sei erfroren. Wie lange es dauerte, bis er starb, ist offen, aber es muss ein qualvoller Tod gewesen sein. Laut Rechtsmedizinerin könnte es mehr als 24 Stunden gedauert haben.

Erst mehr als ein Jahr später entdeckt eine Familie seine Überreste auf einer Wanderung.

Abgründe tun sich früh auf

Mord und versuchter Mord lautet die Anklage der Staatsanwältin. Versuchter Mord, weil Kägi eine Woche vor der Tat Danner bei einer Wanderung im Tessin einen Steilhang hinuntergeschubst haben soll. Danner überlebte nur durch Glück mit leichten Verletzungen.

Die Staatsanwältin fordert eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren und 4 Monaten sowie die Anordnung einer stationären Massnahme für den Beschuldigten. Kägi ist geständig. Nun soll er weggesperrt und therapiert werden – wenn er denn therapierbar ist.

Für den ersten Prozesstag werden ein psychiatrisch-forensischer Gutachter, eine Rechtsmedizinerin, ein ehemaliger Freund der beiden und Hinterbliebene in den Zeugenstand gerufen. Sie zeichnen das Bild einer grausamen Tat und von Abgründen, die sich in Kägis Leben schon früh auftun.

Er wird auch aus dem Heim geschmissen

Bereits kurz nach seiner Geburt habe er «Verhaltensauffälligkeiten» gezeigt, sagte der psychiatrisch-forensische Gutachter. Kägi habe als Kind viel Zeit in unterschiedlichen Kliniken verbracht. Weil es aber auch dort immer wieder zu Streit mit Mitbewohnern oder Betreuern kam, schmiss man ihn raus. Seine Eltern – die im Gericht als Zuschauer dabei waren – waren überfordert, so das Fazit von zahlreichen Gutachten und Akten.

Fünf Richterinnen und Richter urteilen über den Mordfall. Gerichtszeichnung: Ida Künzle

Als Jugendlicher sei Kägi durch zunehmend aggressives Verhalten aufgefallen, er randalierte und zündete Dinge an. Die Kesb war schon früh involviert, mit 18 Jahren stellte sie ihm eine Beiständin zur Seite. Kägi hat weder einen Schulabschluss noch eine Lehre und lebte bis zur Tat von der IV.

Verschiedene Gutachten haben Stefan Kägi ein ADHS diagnostiziert, er nimmt Ritalin. Der Gutachter sagte zudem, Kägi leide an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung. Sein IQ sei mit 71 «unterdurchschnittlich», er sei unreif in der Persönlichkeit und im Verhalten. Eine verminderte Schuldfähigkeit hingegen, wie sie bei Mordprozessen häufig ein Thema ist, sieht der Gutachter nicht: «Er war sich bewusst, was er tat, als er es tat.»

«Das macht doch kein normaler Mensch, ein bester Freund sowieso nicht.» Aussage des Vaters, nachdem Kägi Danner vom Berggrat gestossen hatte.

Was er mit seiner Tat angerichtet hat, zeigen die Aussagen der Angehörigen. Vater, Schwester und Schwager werden vom Gericht befragt. Es verschlägt ihnen regelmässig die Stimme, sie schluchzen – und entschuldigen sich noch für die Unterbrechung. Sie alle sagen, man sei froh gewesen, dass Danilo, der eine Entwicklungsverzögerung hatte, endlich einen Freund gefunden hatte. Nach dem Vorfall im Tessin sei man zwar erschrocken, habe sich aber nicht viel mehr dabei gedacht.

Der Vater sagt: «Wir dachten, das macht doch kein normaler Mensch, ein bester Freund sowieso nicht.» Nun sei Danilo einfach weg. Er fehle ihnen. «Ich kann nicht verstehen, wie man so brutal sein kann», sagte der Schwager. Alle leiden auch heute noch unter dem, was passiert ist. Die Schwester sagte, wenn ein Kind vor ihr die Tür zu einem Raum schliesse, dann drehe es ihr fast den Magen um.

«Habe mir nicht so viel überlegt»

Kägi selbst wird als Letzter befragt. Er hatte sich kurz nach Prozessbeginn wegen «Angstzuständen» geweigert, weiter im Gerichtssaal zu sitzen. Die Befragung findet deshalb in einem Nebenraum mit Liveübertragung statt. Da sitzt er mit Kaugummi im Mund, kratzt sich am Kopf, über ihm das grelle Licht eines schmucklosen Zimmers. Sein kindliches Gesicht wird bildschirmfüllend im grossen Saal übertragen.

Es sind verstörende 2 ½ Stunden – in denen auch die Richterinnen an gewissen Stellen die Geduld verlieren. Meistens sind die Antworten «Weiss nicht», «keine Ahnung», «ich habe mir nicht so viel überlegt». Er könne sich nicht mehr so genau erinnern, es sei ja auch schon 3 ½ Jahre her – auch als es um die konkrete Tat geht.

Gerichtspräsident: Danilo rief noch um Hilfe, er bettelte Sie an, ihn freizulassen oder die Rega anzurufen. Warum haben Sie nichts davon gemacht?

Kägi: Keine Ahnung. Ich war einfach am Zugraben. Es ging ruck, zuck – und das Loch war zu. Das Zeug kam runter wie ein Wasserfall. Dann ging ich noch schnell bräteln.

Gerichtspräsident: Warum?

Kägi: Wahrscheinlich hatte ich einfach Hunger. Keine Ahnung.

Gerichtspräsident: Was ging Ihnen danach durch den Kopf?

Kägi: Weiss ich nicht mehr.

Gerichtspräsident: Was machten Sie am nächsten Tag?

Kägi: Das weiss ich nicht mehr. Tschutte wahrscheinlich oder spörteln.

Gerichtspräsident: Sie waren damals nochmals am Tatort.

Kägi: Ja, ich bin schon noch hoch, aber nicht oft.

Was er zum Strafmass meine, wollte der Gerichtspräsident noch wissen. 16 Jahre finde er gerecht, sagte Kägi. «Ich habe etwas Schlimmes gemacht, ja. Aber es ist zu kompliziert für mich. Ich bin froh, wenn ich mich nach diesem Tag wieder ins Bett legen kann.»

Für den Dienstag sind die Plädoyers der Staatsanwältin, des Hinterbliebenenanwalts und des Verteidigers vorgesehen. Das Urteil wird am Donnerstag erwartet.

