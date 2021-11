Aus dem Leben eines Hockeycoaches – «Es ging um die Existenz, ich steckte mit drei Kindern in der Scheidung» Kevin Schläpfer wurde beinahe Schweizer Nationalcoach, sein grosser Traum. Dann folgte der Karriereknick. Doch der 51-Jährige hegt keinen Groll und sagt, was ihm viel wichtiger ist. Simon Graf

Als Kevin Schläpfer bei acht Grad im Hemd posiert, ruft plötzlich einer: «Forza Ambri!» Foto: Ela Çelik

Als Kevin Schläpfer nach dem Gespräch vor dem Gebäude am Zürcher Stauffacher noch für einige Fotos posiert, ruft ihm ein Passant zu: «Forza Ambri!» Schläpfer winkt und strahlt. «Das passiert mir immer wieder», sagt er. Der 51-Jährige wirkte in seiner Karriere an vielen Orten, aber nie in Ambri. Doch das ist egal. Er verkörpert mit seiner mitreissenden, passionierten Art einfach das Schweizer Eishockey.

2015 wurde Schläpfer fast Nationalcoach, inzwischen hat er einen Schritt zurück gemacht: Seit gut zwei Jahren ist er in der Swiss League als Sportchef des SC Langenthal tätig. Trotzdem werde er immer wieder von wildfremden Menschen angesprochen, die ihm sagten, sie fänden ihn sympathisch. Nicht immer ist er mit seiner offenen Art gut gefahren, aber meistens.