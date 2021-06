Zürcher Clubs vor der Öffnung - «Es ging viel schneller als gedacht»

Die Betreiber rechnen damit, dass es in ihren Clubs bald wieder so aussieht.

Sie sprachen von Details rund ums Covid-Zertifikat, die es noch zu klären gibt. Was heisst das konkret?

Es ging viel schneller, als wir vor ein paar Wochen noch gedacht hatten. Das ist eine positive Überraschung, insbesondere nach einer fast anderthalbjährigen Durststrecke. Mit dem aktuellen Öffnungsschritt sind für den Moment fast alle Unklarheiten vom Tisch. Es gibt nur noch Details rund ums Covid-Zertifikat zu klären.

Wir versuchen trotz extrem kurzfristiger Ankündigung, für den Samstag etwas hinzukriegen. Das heisst: Wir erwarten gegen 700 Leute auf insgesamt drei Dancefloors. Da wir für den 2. Juli schon mit einer eingeschränkten Öffnung gerechnet haben, müssen wir für die Planung in den kommenden Wochen nicht ganz bei null anfangen. Wir können das Programm sozusagen noch auffüllen.

Eine Befragung auf unserem Instagram-Account hat ergeben, dass 80 Prozent unserer Gäste einer Öffnung sehr positiv gegenüberstehen. Uns interessierte, ob die Gäste unter so strikten Bedingungen wie bis anhin überhaupt Lust haben auf einen Clubbesuch. Also trotz Abstand, Registration und 250 Leuten auf nur einem Floor. Sogar unter Auflagen wären sie gerne gekommen.

Unsere Zielgruppe sind Leute zwischen 22 und 35 Jahren. Diese blieben dem Club in der Regel nicht aus Angst um ihre eigene Gesundheit fern, sondern weil sie nicht durften und weil sie Rücksicht nahmen etwa auf Eltern oder Grosseltern. Wir denken, die Leute sind hungrig aufs Nachtleben. Auch wir sind zuversichtlich.

Wir mussten jetzt ein Jahr lang DJs absagen und Events verschieben. Durch diese rollende Planung gabs eine Art Stau, und wir blieben ständig in Kontakt mit den Künstlern. Die DJs warteten nur noch darauf, wieder auftreten zu können.

Wir wollten vorerst den lokalen DJs wieder eine Bühne bieten. Diese mussten jetzt eineinhalb Jahre lang aufs Auflegen verzichten. Diese lokale Prägung ist aber sowieso immer Teil unseres Programms. Zusätzlich haben wir fürs erste Wochenende wieder einen grossen Act aus Deutschland im Programm.

Unklar ist noch, mit welchen technischen Mitteln wir die Zertifikate kontrollieren können. Ein Problem sind zudem noch junge Leute, die nicht oder noch nicht geimpft sind. Wir schätzen, dass nur 20 Prozent unserer Zielgruppe bereits zweimal geimpft sind. Eine wichtige Frage ist deshalb, ob in den kommenden Wochen Tests niederschwellig etwa an Bahnhöfen durchgeführt werden können, sodass auch spontane Clubbesuche möglich werden. Wir haben in den kommenden Tagen also einiges zu tun.