Todesdrama am K2 – «Es hätte nur drei, vier Leute gebraucht, ihn runterzubringen» Ein pakistanischer Berghelfer stirbt am zweithöchsten Gipfel der Erde unter skandalösen Umständen. Nun ermittelt die Regierung wegen unterlassener Hilfe.

Mit 8611 Metern Höhe der zweithöchste Berg der Erde: Am K2 ereignete sich Ende Juli das Drama. Foto: Getty Images

Nach dem Todesdrama am K2 hat die pakistanische Regierung Ermittlungen aufgenommen und angekündigt, erste Zeugen zu befragen. Dies sagte ein Mitglied der Untersuchungskommission der Deutschen Presse-Agentur. «Die wichtigste Aussage wäre die des anderen Höhenträgers, der mit dem toten Träger das Seil befestigte und ihn fallen sah», sagte Rahat Karim Baig.

Vor rund zwei Wochen war der pakistanische Bergträger Mohammed Hassan am asiatischen Achttausender K2, mit 8611 Metern Höhe der zweithöchste Gipfel der Erde, gestürzt und ums Leben gekommen. Sein Tod löste einen Aufschrei aus, nachdem Videos öffentlich wurden, die ihn am Unglücksort noch am Leben zeigten. Die Videos belegten zudem, dass andere Bergsteiger ihm die Hilfe nicht nur verweigerten, sondern gar über den Sterbenden hinwegstiegen. Besonders empathielos: Nach erfolgreichem Gipfelsturm wurden im Lager Raketen gezündet.

«Es ist bedauerlich, dass niemand anhielt, um dem Mann zu helfen», sagte Abu Zafar Sadiq, Präsident des pakistanischen Alpinclubs. Mehrere Lawinen seien am Unglückstag an einem Engpass am K2 ausgelöst worden, der schwierigsten und tödlichsten Stelle vor dem Gipfel. «Einige der Bergsteiger wurden von den Lawinen getroffen, aber zum Glück wurde niemand mitgerissen», sagte Sadiq weiter. «Wie auch immer die Umstände waren, jemand hätte dem armen Kerl helfen müssen.»

Rücksichtslos Richtung Gipfel: Bergsteiger passieren Bergträger Mohammed Hassan (gelbe Jacke) am K2. Foto: Twitter

Auch ein Bergsteiger aus Tirol und ein deutscher Kameramann waren am Tag des Unglücks am K2, wie die Wiener Zeitung «Der Standard» berichtete. Von dem Vorfall bekamen sie demnach zunächst nichts mit. Auf einer Drohnenaufnahme sollen sie dann den im Sterben liegenden Träger Hassan gesichtet haben, als sie bereits ins Basislager zurückgekehrt waren. «Er ist dort elendig verreckt. Es hätte nur drei, vier Leute gebraucht, ihn runterzubringen», zitierte der «Standard» den Tiroler Bergsteiger Wilhelm Steindl.

Legende Messner kritisiert schon lange

Der Tod des Bergträgers befeuerte zudem die schon länger schwelende Debatte, dass in der Todeszone im Himalaja der Gipfelsturm jede Moral verdrängt hat und so viele Menschen an den Bergen unterwegs sind, dass es sogar zu Stau kommt. Bergsteiger-Legende Reinhold Messner sagte kürzlich dieser Zeitung mit Bezug auf den Mount Everest: «Es handelt sich um Tourismus – nicht mehr um Alpinismus.»

Auch die Schweizer Bergsteigerin und Extremsportlerin Evelyne Binsack kritisiert die Entwicklung und will deshalb keine Achttausender mehr besteigen. Im «Blick» beklagt sie nach dem Drama am K2 den Wertezerfall auf den Berggipfeln.

Am Berg werde «der Mensch zum Tier», sagte Binsack. «Was da passiert ist, der Tod von Mohammed Hassan, ist eine Tragödie, die man hätte verhindern können und müssen.» Der moderne Alpinismus habe ein grundsätzliches Problem, ist Binsack überzeugt: Die Klientel bestehe aus Trophäen-Jägern, Gier-Touristen und Bucket-List-Leuten. Diese Menschen würden nur an sich selbst denken. «Die bezahlen einfach enorme Summen, um sich ins Basislager hochfliegen zu lassen und um dann den Gipfel zu erreichen.»

