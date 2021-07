Verlorene Jugend - «Es hat sich angefühlt wie eine schwarze Wand»

Coronavirus in der Schweiz +++ 218 vollständig Geimpfte positiv getestet +++ Check-in-Funktion in Swiss-Covid-App aufgeschaltet

In der Schweiz sind 218 Personen trotz vollständiger Impfung positiv getestet worden. In Aarau demonstrierten am Samstag Massnahmen-Gegner und -Befürworter. Meldungen aus dem Inland im Ticker.