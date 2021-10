Interview mit Andreas Maercker – «Es herrschte moralische Blindheit»

Der 3. Oktober ist seit 1990 der Tag der Deutschen Einheit. Mit der Einigung wurde das dunkle Kapitel einer menschenverachtenden Staatsüberwachung geschlossen. Andreas Maercker hat gemeinsam mit Jens Gieseke vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung das Buch «Psychologie als Instrument der SED-Diktatur» herausgegeben.

Herr Maercker, was war der Anlass für diese Aufarbeitungsarbeit mehr als 30 Jahre nach dem Untergang der DDR?

Anlass waren zwei internationale Entwicklungen. Einmal die Vorwürfe gegen Psychologen, an der Folter in Guantánamo mit ihrer Expertise beteiligt gewesen zu sein. Eine weitere: dass Psychologen an Wahlbeeinflussung mitgewirkt haben. Die Firma Cambridge Analytica hat mit ihrer Hilfe gezielt im Internet nach Menschen gesucht, die eine antisoziale Persönlichkeitsstruktur aufweisen, und versucht, diese zu bewegen, vor allem für den Brexit oder Donald Trump zu stimmen. Auch in Deutschland haben wir ein dunkles Kapitel, das so noch nicht in unserer psychologischen Community reflektiert wurde, nämlich die Rolle der Psychologie in der DDR.