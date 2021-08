Kundgebung von Afghanen in Bern – «Es ist, als wäre unser Innerstes zerbrochen» Der afghanische Filmemacher Mortaza Shahed lebt in Bern. Die Ereignisse in seinem Heimatland wühlen ihn auf. Was dort passiere, sei entsetzlich, sagt er. Dölf Barben

Mortaza Shahed ist anerkannter Flüchtling. Er hat Afghanistan verlassen müssen, weil er einen Dokumentarfilm gedreht hatte. Foto: Adrian Moser

Herr Shahed, wie geht es Ihnen dieser Tage? Es ist fürchterlich, mit ansehen zu müssen, was in Afghanistan gegenwärtig passiert. Es waren zwanzig Jahre harte Arbeit. Es gab so viel zu tun, um an diesen Punkt zu gelangen – und jetzt soll alles vorbei sein. Innerhalb von wenigen Wochen. Alle verlassen uns, allen ist es egal, alle gehen, die Amerikaner, aber auch die Leute aus den anderen Ländern. Für uns ist es so, als wäre unser Innerstes zerbrochen.

Was fürchten Sie am meisten? Dass die Taliban genau so handeln wie vor zwanzig Jahren. Die Mädchen und Frauen sollen nicht mehr zur Schule, nicht mehr an die Universität, sie sollen daheimbleiben und das Haus nur in Begleitung eines Mannes verlassen dürfen. Und dass wieder die Scharia eingeführt wird, das islamische Recht. Es ist schockierend, es ist für die Menschen dort, aber auch für uns hier eine Katastrophe.