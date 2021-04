21. Minute

Tschechiens Sforza

Karel Rada ist Trainer der Tschechinnen. Und offenbar so etwas wie der Ciriaco Sforza des tschechischen Fussballs. Nicht, weil er in seiner aktiven Karriere auch mal in der Bundesliga gespielt hat, wie der eben entlassene Trainer des FC Basel. Sondern, weil er seine Spielerinnen wie Sforza pausenlos von aussen mit Anweisungen eindeckt. Kaum eine Szene, in der Rada nicht lauthals mitteilt, was seiner Meinung nach getan werden müsste.