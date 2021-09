Interview mit Zöliakie-Experte - «Es ist ein Modetrend, sich glutenfrei zu ernähren»

Gluten kommt vor allem in den Getreidearten Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste und Hafer vor, und damit klassischerweise in Brot- und Backwaren, Nudeln oder Bier.

Gluten ist nur für Menschen ungesund und schädigend, die an einer Glutenunverträglichkeit leiden, also entweder einer Zöliakie, einer Weizenallergie oder einer sogenannten Nicht-Zöliakie-Nicht-Weizenallergie-Weizensensitivität. Alle anderen können völlig unbesorgt glutenhaltige Lebensmittel zu sich nehmen. Sie würden gesundheitlich nicht davon profitieren, darauf zu verzichten.

Warum steht dann auf immer mehr Produkten, dass sie glutenfrei sind? Ist das eine Modeerscheinung?

Einerseits ist es ein Trend, sich glutenfrei zu ernähren. Viele Prominente leben das in der Öffentlichkeit vor, zum Beispiel auf Instagram. Sie erreichen dort ein grosses Publikum, was die Nachfrage nach glutenfreien Lebensmitteln und das glutenfreie Angebot der Lebensmittelindustrie steigen lässt. So entsteht bei vielen Menschen der Eindruck, dass das Weglassen von Gluten und Weizen ein Allheilmittel sei, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht. Wissenschaftliche Belege gibt es dafür aber nicht. Andererseits bekommen tatsächlich immer mehr Menschen eine Zöliakie-Diagnose, weil die medizinischen Möglichkeiten zur Erkennung häufiger genutzt werden. Deshalb gibt es in vielen Supermärkten, Biomärkten und Drogerien inzwischen eine breite Palette an glutenfreien Produkten.