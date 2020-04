Kommentar zur Prüfungsabsage – Es ist falsch, die Maturaprüfungen zu kippen Zürich verzichtet wegen Corona auf den grossen Test am Ende der Gymizeit. Das schwächt den Wert des Abschlusses – und sorgt für Ungerechtigkeiten. Meinung Mario Stäuble

Man büffelt auch für den Abschluss: Eine Winterthurer Gymiklasse im Mathe-Unterricht. Foto: Doris Fanconi

Zürich ist eine Insel. Sämtliche umliegenden Kantone – Thurgau, St. Gallen, Schwyz, Zug, Aargau und Schaffhausen – halten in der einen oder anderen Form an der diesjährigen schriftlichen Maturaprüfung fest, Pandemie hin oder her. Zürich dagegen kippt den Test. Das ist kein guter Entscheid, damit entsteht dieses Jahr ein Abschluss-Flickenteppich in der Nordostschweiz, die Vergleichbarkeit der Maturandinnen und Maturanden leidet. Vor allem aber verzichtet man auf einen letzten grossen Check des Leistungsniveaus.