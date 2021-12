Corona-Tests an Schulen – «Es ist immer noch besser, als nichts zu tun» Die Schulen sind aktuell Corona-Hotspots. Der Bundesrat sieht davon ab, sie zu repetitiven Tests zu verpflichten. Epidemiologin Susi Kriemler hält den Entscheid für falsch. Stefan Häne

Der Bundesrat sieht davon ab, Schulen zu verpflichten, repetitive Tests anzubieten. Ein Fehler? Es ist nicht an mir, den Bundesrat zu kritisieren. Es ist ein politischer Entscheid. Aus fachlicher Sicht kann ich aber sagen: Eine solche Pflicht wäre eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Massnahmen, also Maskentragen, Hygiene- und Distanzregeln sowie regelmässiges Lüften.

Kritik kam im Vorfeld aus den Kantonen. Die St. Galler Regierung etwa argumentiert, das Ausbruchtesten sei gleich gut wie das repetitive Testen. Das wissen wir nicht. Zwei Drittel der Kinder, die an Covid erkranken, haben keine Symptome. Sie verbreiten das Virus also unbemerkt. Repetitives Testen ermöglicht es, solche Fälle schneller zu erkennen und so die weitere Ausbreitung der Krankheit an der Schule einzudämmen.

Sie machen dazu im Kanton Zürich Untersuchungen. Zwei Drittel der Schulen nehmen an repetitiven Tests teil, ein Drittel nicht. Gibt es Erkenntnisse? Nein. Für einen aussagekräftigen Vergleich brauchen wir detaillierte Angaben von den Schulen, insbesondere, wie viele Schülerinnen und Schüler es in der jeweiligen Klasse gibt. Doch diese Daten existieren nicht genügend präzise. Wir hoffen, wir werden in Zukunft in der Lage sein, mit Daten des Contact-Tracings des Kantons Zürich aussagekräftige Vergleiche zu ziehen.

Es gibt Fälle, da müssen Schulklassen zwei oder mehr Tage auf das Ergebnis warten, weil die Labors überlastet sind. So wird der Test nutzlos. Das ist sicher nicht ideal. Je früher das Resultat kommt, desto besser. Es ist aber auch so immer noch besser, als nichts zu tun.

Nach einem positiven Pooltest müssen die betroffenen Kinder nochmals einen Test machen. Es verstreicht noch mehr Zeit ... Die Kinder tragen in dieser Zeit eine Maske, was die Gefahr einer Ansteckung oder Weiterverbreitung des Virus mindert. Und ganz wichtig: Das repetitive Testen hat gegenüber dem Ausbruchtesten den Vorteil, dass nur das betroffene Kind in Isolation muss, alle anderen können weiter zur Schule und müssen nicht in Quarantäne.

Ist das Risiko für eine Erkrankung bei Kindern erhöht, die in Schulen ohne repetitive Tests gehen? Ohne repetitives Testen werden weniger Kinder entdeckt, die an Corona erkrankt sind, folglich gibt es mehr Ansteckungen. In dieser Zeit der sehr hohen Fallzahlen ist das Risiko also sicher erhöht.

Was raten Sie Eltern solcher Kinder? Sie sollen ihre Kinder auf jeden Fall weiter in die Schule schicken, aber besonders achtsam sein. Entwickelt ein Kind Symptome, sollten sie sofort Kontakt mit einem Arzt aufnehmen. Daneben können die Eltern die Gefahr einer Ansteckung mindern, etwa indem sie sich selbst impfen oder mit ihren Kindern grosse Menschenansammlungen meiden.



Zu Beginn der Pandemie hiess es vom Bund, die Kinder seien «mit ganz grosser Sicherheit nicht die Treiber». Diese Aussage war damals korrekt. Mit Delta hat sich die Lage aber etwas verändert, Kinder stecken Kinder an und vermehrt auch Erwachsene, das zeigen verschiedene Studien. Erwachsene können sich aber schützen: Mit einer Impfung ist das Risiko einer Erkrankung und eines schweren Verlaufs unbestritten geringer.

Doch der Impfschutz nimmt im Lauf der Zeit ab, geboostert sind noch längst nicht alle, die das wollen. Sollten Grosseltern wieder darauf verzichten, ihre Enkel zu sehen? Absolute Sicherheit gibt es nur, wenn man sich nicht trifft. Ob das aber realistisch oder sinnvoll ist, muss jeder für sich entscheiden. Schlussendlich kann man aber davon ausgehen, dass Grosseltern geimpft sind. Und für sie steht ja bereits oder demnächst auch die Booster-Impfung offen.

Schwere Verläufe bei Kindern sind sehr selten. Warum nimmt man nicht einfach eine Durchseuchung in Kauf? Es stimmt, dass Kinder nur in seltenen Fällen sehr schwer erkranken. Eine Durchseuchung wäre gleichwohl gefährlich. Wenn wir die Infektionen bei Kindern tief halten können, reduziert sich automatisch auch das Risiko für Long Covid. In unserer «Ciao Corona»-Studie stellten wir bei rund 2 Prozent der Kinder Long-Covid-Symptome fest.

Aber keines dieser Kinder musste deswegen hospitalisiert werden. Richtig. Trotzdem muss es unser Ziel sein, die Zahl der Ansteckungen möglichst tief zu halten. Im Kanton Zürich gibt es 160’000 Schulkinder. Würden 2 Prozent dieser Kinder unter Long Covid leiden, wären dies mehr als 3000 Kinder. Das ist eine grosse Zahl. Typische Symptome wie übermässige Müdigkeit oder kognitive Störungen führen zwar meist nicht gerade zu einer Spitaleinweisung, können Betroffene aber dennoch stark beeinträchtigen.

Sollen sich Kinder impfen lassen, sobald ein Impfstoff für sie zugelassen ist? Das Risiko einer Covid-Erkrankung und von Long Covid ist bei Kindern klein, das Risiko einer Impfung ebenfalls. Es braucht folglich eine Abwägung. Es liegt nicht an mir, eine Risikoempfehlung abzugeben, das überlasse ich gerne den Spezialisten. Ich persönlich würde meine Kinder ohne Bedenken sofort impfen lassen.

Aber es fehlen Studien zur Langzeitwirkung der Impfung, gerade bei Kindern. Das ist richtig. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass Monate oder Jahre nach einer Impfung Schäden auftreten. Das zeigt die Erfahrung mit anderen Impfungen. Aber eine Garantie gibt es zugegebenermassen nicht.

Sie sprechen sich dezidiert gegen Schulschliessungen aus – in jedem Fall? Wir haben auf der einen Seite schwere Infektions- und Long-Covid-Verläufe, auf der anderen Seite haben wir die Kollateralschäden einer Schulschliessung: psychische und soziale Probleme, Bildungsdefizite und Chancenungleichheiten. Das gegeneinander abzuwägen, ist enorm schwierig. Ich persönlich erachte diese Kollateralschäden als zu gross. Sollte aber die Impfung gegen die neue Omikron- oder eine weitere Variante nicht mehr oder nur noch sehr schlecht wirken und die Intensivstationen überfordern, müssen wir die Frage wieder diskutieren, wie wir den Schulbetrieb sicherer machen.

Susi Kriemler Infos einblenden Susi Kriemler (60) ist Kinderärztin und Epidemiologin. Sie untersucht, in welchem Mass Kinder und Jugendliche in der Schule vom Coronavirus angesteckt werden und selber ansteckend sind (www.ciao-corona.ch). Kriemler ist an der Universität Zürich Projektleiterin am Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention.

Stefan Häne ist Redaktor im Ressort Inland. Er schreibt und recherchiert zum aktuellen Politgeschehen in der Schweiz. Mehr Infos

