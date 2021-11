Interview mit Talaya Schmid – «Es ist krass: Ich kann jetzt einen Porno drehen und in meiner Ausstellung zeigen»

Interview mit Talaya Schmid – «Es ist krass: Ich kann einen Porno drehen und in meiner Ausstellung zeigen» Sie hat vor neun Jahren das Filmkunstfestival Porny Days mitgegründet. Jetzt zeigt Talaya Schmid ihren ersten eigenen Film. Hanna Fröhlich

Talaya Schmid stellt ihre Kunst ab dieser Woche in der Galerie König Büro aus. Foto: Ela Çelik

Die Galerie König Büro an der Birmensdorferstrasse ist vollgehängt mit farbenfrohen, verspielten Teppichen in Vulvaform, die mit einer Tuftingtechnik hergestellt wurden. In der Mitte des Raums ist ein grosses Exemplar angebracht, in der Mitte steht «Cunt» – eine Bezeichnung für das weibliche Genital, im englischsprachigen Raum ein übles Schimpfwort. Daneben ist ein Bildschirm aufgestellt. Darauf läuft ein Porno. Zu sehen sind aber nicht wie bei einem klassischen Mainstreamfilm Heterosex und Penetration, sondern verschiedene Vulven in Interaktion mit Sextoys oder anderen Gegenständen. Als Untergrund dient im Film der Teppich, der jetzt an der Wand hängt.