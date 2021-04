Schwimmerin Lisa Mamié – «Es ist krass, wie ich mich verändert habe» Die WM-Neunte von 2019 sagt, das Corona-Jahr habe ihre Sinne geschärft. Und Mamié ist in dieser Zeit in die Weltspitze vorgedrungen. Monica Schneider

«Ich weiss, was ich will»: Lisa Mamié von den Limmat Sharks Zürich. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Wenn sie die Hände faltet und das Wasser teilt, dann ist Lisa Mamié oft auf Rekordkurs. Die Schwimmerin aus Zürich mit dem italienischen Temperament ist nicht das, was man sich unter einer Brustspezialistin vorstellt. Sie ist weder gross noch breit, noch hat sie Muskelberge, wie sie im Schwimmen einst den Erfolg versprachen.

Sie ist 1,65 m gross und 52 kg leicht – doch wenn Mamié die Hände faltet und loszieht, dann legt sie mit ihrer sauberen Technik und ihrer Einstellung («Ich weiss, was ich will!») eine Wasserverdrängung an den Tag, die sie in ihrer noch jungen Karriere bereits in die erweiterte Weltspitze geführt hat.