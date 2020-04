Zürich feiert zu Hause – Es ist Sechseläuten – einfach anders Unsere Leserinnen und Leser haben uns zahlreiche Versionen des Sechseläutenmarschs und viele Bööggen geschickt. Grund genug, trotzdem zu feiern. Hélène Arnet

Das Sechseläuten steuert auf seinen Höhepunkt hin. In anderen Jahren ist die Stadt bereits am Morgen des Sechseläuten-Montags wie verwandelt. Das Geklapper von Pferdehufen mischt sich unter das Motorengeräusch des Verkehrs, gestandene Männer in historischen Trachten eilen durch die Bahnhofstrasse. Und durch den Hauptbahnhof dröhnt Blasmusik.

Heute nichts von dem. Nicht einmal Pferdeäpfel auf den Strassen. Doch ganz lassen wir uns die Sechseläuten-Stimmung nicht nehmen. Leserinnen und Leser sind unserem Aufruf gefolgt und haben uns den Marsch geblasen. Den Sechseläutenmarsch natürlich.

Und viele haben Bööggen gebastelt. Eine Auswahl zeigen wir hier.

Noch ist dem Böögg das Lachen nicht vergangen. Diese Zeichnung schickte uns Familie Gucker. Bilder: PD Böögg-Basteln, inklusiv Sprengstoff, Scheiterhaufen und Pferde. Die Familie Buff vermisst das Sechseläuten. Manuela Gautschi hat und Bilder von «gelismeten» Bööggen geschickt. Eine ganze Gruppe selbst gebauter Bööggen, hergestellt in den Gemeinschaftszentren Bachwiesen und Hirzenbach. Die Kinder der Familie Lopez feiern das Sechseläuten 2020 in den Schweizer Farben. Der Böögg von Nicole Meier ist glücklicherweise nicht verbrannt, er wird dafür verspiesen. Auf Regine Suhners Balkon: Immerhin hat er den Sechseläutenplatz im Rücken. Das Ehepaar Hofmann meldet: Die Bastelei hat uns Senioren Spass gemacht! Bald explodiert der Kopf! Der Böögg von Sandra Rohner. Andrea Sieger dreht Bööggli aus Muranoglas in der offenen Flamme. Noch raucht der Böögg von Monika Richner noch friedlich sein Pfeifchen. Nicole Haupt schreibt: Meine Tochter Zoé (12) hat einen Cake Pop-Böögg mit Karotten-Besen gebacken. Und noch etwas zum Ausmalen. Ein Ausmalbild, das uns der Illustrator Fredinko mailte. Pünktlich um 18 Uhr mit Blick auf die reformierte Kirche Oerlikon statt St.Peter geht es dem Böögg der Familie Wüthrich an den Kragen. 1 / 14

Wer Lust hat, heute noch einen Böögg zu basteln, findet einen Bastelbogen der Tagi-Grafikerin Klaudia Meisterhans hier. Manche haben den Böögg auch gleich an den richtigen Ort verpflanzt. Zum Beispiel Familie Truniger.

Um 15 Uhr wird es vom Gefühl her seltsam ruhig sein in der Innenstadt. Dann würde nämlich der grosse Zug der Zünfte starten. Rund 3500 Zünfter würden in ihren farbenfrohen Kostümen und historischen Trachten über die Bahnhofstrasse und das Limmatquai in Richtung Sechseläutenplatz ziehen. Begleitet von über 350 Reitern, rund 50 von Pferden gezogenen Wagen und gegen 30 Musikkorps.

Sie würden mit Blumen überhäuft. Ganz besonders die prominenten Gäste, die mitlaufen. Und die Urner hätten den Umzug wohl noch etwas bodenständiger gemacht. Dann, wenn es von St. Peter sechs schlägt, würde der Holzstoss in Flammen gesetzt. Und dem Böögg ginge es nach alter Sitte an den Kragen. So wie in diesem Video:

Ein Trost: Heute um 18 Uhr werden gleich mehrere Bööggen verbrannt, wie uns unsere Leserinnen und Leser geschrieben haben. Da wir aber eine Abbrenndauer brauchen, damit wir wissen, wie der Sommer 2020 wird, gibt es auf diesem Kanal live eine fast offizielle Böögg-Verbrennung.

Wer lieber nur zünftige Musik hört, muss zu der Zeit ein bisschen durchs Quartier spazieren. Mit etwas Glück wohnt nämlich in der Nähe eine Schülerin oder ein Schüler, die am Zürcher Bläserklassenprojekt teilnehmen. Diese stehen nämlich um 18 Uhr auf ihren Balkonen und spielen – was wohl?

«Ich fäschte drum dehei, mit em Böögg ganz elei» Hilde Affeltranger (89)

Wir verabschieden uns in den Sechseläutenmontag mit einem Gedicht, das uns Fridolin Kalt gemailt hat: Seine Tante, Hilde Affeltranger, 89-jährig, lebe im Altersheim und fühle sich zurzeit abgeschottet und einsam. Deshalb hat sie uns ein Sechseläuten-Gedicht geschrieben – und sie hat es gleich noch mit einer Stabpuppe in Szene gesetzt, wie in unserem ersten Video zu sehen ist.

Ich gang so gern as Sächsilüüte

Doch das Jahr tuet ois das Corona verbüüte

Ich fäschte drum deheimit em Böögg ganz elei

Stoosed mer a uf besseri Ziite.