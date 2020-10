Personalmangel im Führerstand – «Es ist so viel interessanter als ein Bürojob» Den SBB fehlen derzeit viele Lokomotivführer. Der Lohn sei zu klein, der Druck zu hoch, heisst es oft. Warum entscheiden sich junge Leute trotzdem für diese Arbeit? Mit Lehrlingen auf Simulationsfahrt. Jean-Martin Büttner

«Schon noch ein tolles Gefühl»: Sascha Abderhalden lernt das Lokführen am Simulator im SBB-Bildungszentrum in Zürich-Altstetten. Foto: Dominique Meienberg

Er schiebt den Gashebel, der für ihn «Zugkrafthebel» heisst, langsam nach vorn. Der Zug ruckt an, gleitet aus dem Bahnhof, nimmt Fahrt auf. Die Signale stehen auf Grün, der Zug beschleunigt, fährt an Wäldern und Seen vorbei, versinkt im Tunnel, rast durch kleine Bahnhöfe. Das Wetter wechselt von Frühling auf Schneesturm, man sieht beinahe nichts. Dann wieder fährt die Lokomotive nur langsam, weil ein Signal es ihr befohlen hat.