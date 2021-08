Interview: Neuer Zwang für Zivis? - «Es ist völlig irrsinnig, den Zivildienst so anzugreifen»

«Es ist völlig irrsinnig, den Zivildienst so anzugreifen»

Der Zivilschutz beklagt Bestandesprobleme und beschreibt die Ursachen. Eine davon ist die letzte, massive Reduktion der Einteilungsdauer von 20 auf 14 Jahre mit der letzten Gesetzesrevision. Das entspricht schlechter Planung. Der Bund hätte die Möglichkeit, die Dienstdauer wieder zu erhöhen. Das will man aber offenbar nicht.

Dem Zivilschutz laufen die Leute davon. Der Bundesrat will, dass der Zivildienst aushilft. Was haben Sie dagegen?

Und das ist falsch?

Das Problem ist, dass diese Möglichkeit des Personalaustauschs unter den regionalen Zivilschutzorganisationen nur zum Teil genutzt wird. Für uns ist jedenfalls klar: Solange der Zivilschutz nicht mal die eigenen Möglichkeiten nutzt, kommt es nicht infrage, Zivildienstleistende in den Zivilschutz zu befehlen. Es ist völlig irrsinnig, den Zivildienst auf diese Art anzugreifen, bevor alle verfügbaren Zivilschützer Dienst leisten, nur weil sie vielleicht an einem anderen Ort oder in einem anderen Kanton wohnen als dort, wo sie gebraucht und eingesetzt werden können.