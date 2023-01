Es ist Wahljahr, welche Partei macht ihren Job derzeit am besten?

Was macht Ihnen im Moment am meisten Sorgen, Frau Jans?

Es beschäftigt mich, dass wir in der Schweiz grosse Themen haben, in denen politischer Handlungsbedarf bestünde und wir trotzdem nicht vom Fleck kommen. Der Kompromiss gilt zunehmend als Schwäche. Früher war die Notwendigkeit, ständig Politik für die eigene Basis zu machen, noch weniger die treibende Kraft hinter politischen Entscheidungen. Das hat sich in den vergangenen Jahren verändert.