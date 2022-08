Apnoetauchen in Meilen – Sie erkunden ohne Sauerstoff die Tiefen des Zürichsees Andere relaxen über Mittag – Simon Reinhardt und Claude Besmer gehen in Meilen freitauchen. Dort haben sie schon Scooter, Velos und ein Migros-Wägeli aus dem See gefischt. Mirjam Bättig

Beim Freitauchen zum Seegrund vor der Seeanlage Meilen finden Simon Reinhardt (links) und Claude Besmer allerlei Gegenstände – darunter dieses mit Muscheln überwachsene Migros-Wägeli. Foto: Sabine Rock

20 Sekunden untertauchen, 20 Sekunden in der Tiefe, 20 Sekunden auftauchen – so lautet die etwas nüchterne Kurzfassung der Aktion, die Simon Reinhardt und Claude Besmer bei der Seeanlage Meilen regelmässig durchführen. Doch während diesen 60 Sekunden passiert offenbar Magisches. Denn Reinhardt antwortet auf die Frage, ob das Tauchen süchtig mache, wie aus der Pistole geschossen: «Ja.» Und Besmer ergänzt: «In neun Metern Tiefe befindet man sich in einer komplett anderen Welt. Die Zeit scheint dort stillzustehen.»