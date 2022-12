Kennen Sie diesen bekannten Song von Chris Rea? «Driving Home for Christmas» heisst die Weihnachtshymne, die man kaum mehr aus dem Kopf bekommt, wenn sie im Hintergrund irgendeiner Kaffeewerbung im Fernseher läuft. Schmissig, jazzig und mit rauer Stimme singt Rea von seiner Reise nach Hause, um gemeinsam mit der Familie zu feiern. Vor dem inneren Auge haben wir sofort all die Bilder, die uns die Popkultur anerzogen hat: das Auto, unterwegs nach Hause, zwischen verschneiten Tannen hindurch, den Kofferraum voll mit Geschenken, Guetsli und guter Laune. Wenige Themen werden zur Weihnachtszeit so hochstilisiert wie die Heimat. Wir kehren zurück nach Hause, zurück zu den Eltern, zurück in den warmen Schoss der Kindheit – samt Tannenbaum, Traditionen und Tanten.