Die ZSC Lions haben nun viermal in Folge verloren und sind auf Rang 4 abgerutscht. Was ist jetzt angesagt: harte oder tröstende Worte?

Klare Worte. Wenn man in jedem Spiel fünf Gegentore bekommt, muss man nicht lange suchen, woran es liegt. Wenn ich unsere letzten Auftritte anschaue, kommt mir nur ein Wort in den Sinn: sorglos. Wir spielen, als ob wir unter dem freien Himmel etwas chneblen. Jeder will Tore schiessen, aber um hinten kümmert sich keiner. Am Samstag war das wieder offensichtlich: beim ersten Gegentor spekuliert unser Verteidiger, beim zweiten geht ein Verteidiger nach vorne, aber von den beiden Stürmern, die das sehen, sichert keiner ab. Dabei lernt man solche Dinge bei den Moskito-Junioren.