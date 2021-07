Medaillenhoffnung David Graf - Es könnte noch kitschiger werden

BMX-Fahrer David Graf – Es könnte noch kitschiger werden Wegen Tokio 2021 verschob David Graf den Rücktritt um ein Jahr. Die Zusatzschlaufe hat sich für den Schweizer BMX-Teamleader bereits ausbezahlt, er siegte erstmals im Weltcup. Urs Stanger

Nie ohne sein Arbeitsgerät: David Graf posiert auf seinem Bike. Bild: Ennio Leanza (Keystone)

Wer sich BMX-Profi nennt, der fährt auf seinem Bike – selbst für kurze Strecken im olympischen Dorf. «Gelaufen wird so selten wie möglich», erklärt David Graf.

In Tokio bewegt sich der 31-jährige Winterthurer zum dritten Mal auf olympischem Gelände. 2012 in London fühlte er sich bereit, doch dann verbrachte er die Spiele als Ersatzfahrer, TV-Kommentator und Tourist. Immerhin genoss er sie in vollen Zügen. 2016 in Rio kam seine Zeit, ehe der WM-Dritte von 2015 zweimal schmerzhaft stürzte und im Halbfinal scheiterte.

Schmerzhafter Sturz: David Graf (Nr. 48) im Olympia-Halbfinal 2016. Bild: Pavel Golovkin (Keystone)

Jetzt, ab Donnerstag, folgt der dritte Anlauf. Es wird sein letzter sein. Denn längst ist abgemacht, dass Graf nach den Spielen von Tokio Nationaltrainer wird. Statt 2020 ist das nun 2021 der Fall. Viel Überwindung brauchte es nicht, um die einjährige Zusatzschlaufe anzugehen. «Ich würde immer einen Grund finden, um Rennen zu fahren.»