Berühmt durch den Klimawandel – Es lebe Karibati! Der pazifische Inselstaat kaufte einst eine «Ersatzheimat» auf Fidschi, um sich im Notfall vor dem Untergang zu retten. Heute verfolgt die Regierung eine «optimistische» Wachstumsstrategie. Martin Läubli

Hochwasser auf Karibati: Ein Einwohner sammelt in den Fluten mithilfe eines alten Kühlschrankes Steine vom überfluteten Land, um einen Damm zu bauen. Foto: Jonas Gratzer (LightRocket, Getty Images)

Der Name klingt wie eine Stadt in den Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Bezaubernd und geheimnisvoll. Kiribati. Ein Naturparadies mitten im Pazifischen Ozean. Knapp 120’000 Menschen leben auf der Inselgruppe, die aus 33 Atollen besteht. Die Republik ist arm, und sie produziert so wenig CO₂, dass sie in der Treibhausgasbilanz der UNO keinen Eintrag hat. Ihr Anteil an den weltweiten Emissionen beträgt 0,0002 Prozent.