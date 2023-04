Soziologe im Interview – «Es muss nicht zwingend ungerecht sein, dass Frauen weniger verdienen» Der deutsche Professor Martin Schröder sagt auf Basis vieler Daten: Frauen sind zufriedener, als moderne Feministinnen behaupten. Sein «Fettnäpfchen»-Buch eckt an. Denise Jeitziner

Sind die Frauen wirklich benachteiligt? Der deutsche Soziologe Martin Schröder stellt das in Frage. Foto: Raphael Moser/Tamedia

Herr Schröder, Sie finden, es gebe keinen Grund mehr, Frauen einen Opferstatus einzuräumen. Das kommt in Kommentarspalten und Medienberichten nicht nur gut an. Solche Reaktionen sind okay, man darf mir auch widersprechen. Schade ist nur, wenn die Kritik sich nicht auf die Argumente bezieht, sondern auf mich als Person. Aber da muss man durch.

Zum Autor Infos einblenden Foto: PD Martin Schröder ist Professor für Soziologie an der Universität des Saarlandes und forscht zu den Themen soziale Ungleichheit, Sozialstaat, Kapitalismusvarianten, Wirtschaftssoziologie, Generationen, Moral und Lebenszufriedenheit. Er ist Autor der populärwissenschaftlichen Bücher «Warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden» und «Wann sind wir wirklich zufrieden». Sein neues Buch «Wann sind Frauen wirklich zufrieden?» ist Ende März bei C. Bertelsmann erschienen. (red)

Sie schreiben, dass es den Frauen in Wirklichkeit besser gehe, als Feministinnen und Gleichstellungsbeauftragte behaupteten. Ja. Natürlich ist Diskriminierung nie in Ordnung. Und die Daten zeigen durchaus, dass einige Frauen und Männer sich aufgrund ihres Geschlechts in gewissen Bereichen diskriminiert fühlen. Um das zu verbessern, müssen wir aber zuerst wissen, wo die wirklichen Probleme liegen. Ansonsten gehen wir von falschen Voraussetzungen aus. Und da muss man erst mal von den Daten ausgehen, die zeigen: Frauen geht es gut. Insofern kann man auch argumentieren: Im Wesentlichen ist die Emanzipation abgeschlossen, da es Frauen und Männern gleich gut geht. Grundsätzlich sind bei uns ja alle für Gleichberechtigung, und diese ist im Wesentlichen auch erreicht, wenn man sich beispielsweise den Index «Women, Business and the Law» der Weltbank für Deutschland, aber auch für andere entwickelte Länder anschaut.

«Wenn vier von fünf Frauen sagen, dass sie sich nicht als Feministin bezeichnen wollen, dann muss ja irgendetwas schieflaufen.»

Na ja, es gibt schon viele, die Gleichstellung nicht für nötig halten. Sie erwähnen im Buch ja selber Studien, nach denen es Menschen in Deutschland in Ordnung finden, dass Frauen für dieselbe Arbeit acht Prozent weniger Lohn bekommen. Natürlich gibt es einige, die gerne wieder die 1950er-Jahre zurückhätten. Aber es waren glücklicherweise noch nie so wenige wie heute.

Trotzdem gehen Sie im Buch nicht mit diesen Reaktionären, sondern mit den Feministinnen hart ins Gericht. Warum? Weil es durchaus Grund zur Kritik gibt. Wenn vier von fünf Frauen sagen, dass sie sich nicht als Feministin bezeichnen wollen, dann muss ja irgendetwas schieflaufen. Das Selbstverständnis moderner liberaler Gesellschaften ist, Menschen gleich zu behandeln. Aber warum sind so viele Leute gegen dieses sinnvolle Prinzip? Das habe ich aufzuarbeiten versucht. Mein Argument ist, dass es nicht an ein paar bösen Reaktionären liegt, dass wir das Leben von Frauen so negativ betrachten, sondern an Teilen des modernen Feminismus, der etwas Illiberales hat.

Wie kommen Sie darauf? Ich stelle anhand vieler Daten fest, dass Frauen – und übrigens auch Männer – recht zufrieden sind. Viele Feministinnen interessieren sich aber gar nicht dafür, wie es Frauen tatsächlich geht. Sie bezeichnen Frauen, allein weil sie Frauen sind, als unterworfen und machtlos. Sie werten Frauen, die sich nicht als Opfer ansehen, sogar ab. Ich zitiere im Buch einflussreiche Feministinnen, die sagen: Selbst wenn ihr euch emanzipiert fühlt, seid ihr in Wahrheit unterdrückt. Meiner Meinung nach ist es jedoch illiberal, erwachsenen Menschen zu unterstellen, unterdrückte Opfer zu sein, selbst wenn sie das Gegenteil beteuern. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass sich hier zwei Dinge vermischen: eine gute Bewegung, nämlich Feminismus, und eine schlechte Bewegung, nämlich Illiberalismus.

Wie zufrieden sind Frauen? Einige Erkenntnisse Infos einblenden Frauen sind ebenso zufrieden mit ihrem Job wie Männer, berufliche Aufstiege machen Frauen hingegen nur etwa halb so zufrieden wie Männer.

Frauen sind unzufriedener mit ihrem Gehalt als Männer, die Zufriedenheitslücke schliesst sich zunehmend.

Etwa jede vierte Frau wünscht sich, dass sich ihr Mann mehr um die Kinder kümmert – Tendenz steigend.

Frauen haben ebenso viel Freizeit wie Männer. Sie sind mit ihrem Lebensstandard genauso zufrieden und minimal zufriedener mit ihrem Beziehungs- und Familienleben.

Sobald Frauen mehr Geld verdienen als ihr Partner, werden Ehen 15 Prozent seltener als glücklich bezeichnet, Eheprobleme werden um 32 Prozent und Trennungen um 46 Prozent wahrscheinlicher.

91 Prozent der Männer und 75 Prozent der Frauen fühlten sich in den letzten zwei Jahren vor der Befragung nie diskriminiert.



In welchen Bereichen sind Frauen denn weniger benachteiligt als gedacht? Im Beruf wird beispielsweise oft argumentiert, dass Frauen kaum Aufstiegschancen haben. Auf die Frage «Sehen Sie die Möglichkeit, beruflich voranzukommen?» antworten aber nicht weniger Frauen als Männer positiv. Im Privatleben heisst es oft, dass Frauen in Beziehungen unterdrückt werden und sich stark nach den Männern richten. Wenn man jedoch in Umfragen wissen will: «Haben Sie das Gefühl, in Ihrer Beziehung ohne Konflikte erreichen zu können, was Sie möchten?», stimmen sogar mehr Frauen als Männer zu. Es sind also gemäss Umfragen eher Männer, die sich eingeschränkt fühlen.

Könnte das nicht auch an den unterschiedlichen Ansprüchen liegen? Ein Beispiel: Ein Vater geht nach der Arbeit selbstverständlich zum Feierabendbier oder zum Sport statt direkt nach Hause zu den Kindern, wird kritisiert und fühlt sich dadurch eingeschränkt. Die Mutter würde sich so etwas gar nicht erst herausnehmen, also kommt es hier gar nicht zu einem Konflikt. Das heisst aber nicht, dass sie sich besser entfalten kann. Wenn sich einer von beiden mit weniger zufriedengibt, kann das solche Ergebnisse natürlich erklären. Die Beweggründe hinter den Daten habe ich jedoch nicht untersucht. Das ist eine Schwäche meines Buchs. Messbar zeigt sich jedoch, dass sich die Stunden Freizeit, die Männer und Frauen haben, nicht unterscheiden. Würden sich die Frauen immer aufopfern, müssten sie auch weniger Freizeit haben. Das ist aber nicht der Fall. Wenn wir nun sagen, dass Frauen sich deswegen weniger eingeschränkt fühlen, weil sie sich mit weniger zufriedengeben, reden wir Frauen zudem ein, dass sie eigentlich unzufriedener sein müssten, selbst wenn sie das Gegenteil beteuern. Das ist es, was ich illiberal finde.

Sie schreiben, dass wir uns heute über geschlechtsspezifische Lohndifferenzen von 20 Prozent aufregen, während sich in den 1950er-Jahren kaum jemand über einen viermal so hohen Pay Gap genervt habe. Es kann doch kein Argument sein, dass es den Frauen besser geht als gedacht. Es besteht aber die Gefahr, dass unsere Ansprüche an Gerechtigkeit schneller ansteigen, als die Welt sich verbessert und wir deswegen die Welt als schlechter betrachten, als sie tatsächlich ist. Natürlich sollten wir verbliebene Ungleichheiten beenden, solange sie tatsächlich auf Benachteiligungen und Diskriminierungen beruhen. Es muss jedoch nicht zwingend ungerecht sein, dass Frauen weniger verdienen. Ungefähr zwei Drittel des geringeren Verdienstes von Frauen lässt sich aus der unterschiedlichen Berufswahl erklären. Dass Männer mehr verdienen, kann also auch bedeuten, dass ihnen das Einkommen wichtiger ist und sie deshalb Berufe wählen, in denen man mehr verdient. Die Daten zeigen zudem, dass Frauen mit ihrem Lebensstandard nicht unzufriedener sind als Männer, übrigens auch nicht im Alter.

«Je gleichberechtigter die Geschlechter sind, desto kleiner ist der Anteil von Frauen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.»

Ohne Sensibilisierung würden viele Ungerechtigkeiten aber immer noch bestehen. Dass die moralische Sensibilität zunimmt, ist natürlich ein Fortschritt. Darum kritisiere ich auch nicht den Feminismus an sich, sondern den illiberalen Feminismus. Dieser sagt Frauen, was gut und schlecht ist, interessiert sich aber nicht dafür, ob sie sich tatsächlich machtlos und ungerecht behandelt fühlen. Es ist wichtig, die Augen zu öffnen für verbliebene Ungleichbehandlungen. Man darf aber nicht ignorieren, dass Frauen auch andere Interessen haben als Männer. Und diese unterscheiden sich umso stärker, je gleichberechtigter Gesellschaften sind.

Woran machen Sie das fest? Das habe nicht ich erfunden. Das ist das sogenannte Gleichberechtigungsparadox, das sich an verschiedenen Faktoren festmachen lässt. Zum Beispiel daran, wie viele Frauen Mint-Fächer studieren. Je gleichberechtigter die Geschlechter sind, desto kleiner ist der Anteil von Frauen in den Studienrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Auch in der Berufswahl zeigt sich dieses Gleichberechtigungsparadox. Frauen sind in allen Kulturen tendenziell stärker an Menschen interessiert und Männer stärker an Dingen. Je ausgeprägter die Gleichberechtigung ist, desto stärker suchen sich Frauen Berufe aus, die sie in Kontakt mit anderen Menschen bringen, und Männer Berufe, in denen sie eher Kontakt mit Dingen und Sachen haben.

Das heisst also, dass man keine Quoten vorschreiben soll, weil das gar nicht dem Bedürfnis entspricht? Es gibt einen guten Grund für Quoten: weil Frauen sich selbst auf jene Jobs nicht bewerben, für die sie besser qualifiziert sind als Männer. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie Konkurrenzsituationen aus dem Weg gehen möchten. Man könnte nun sagen, dass man Frauen ein bisschen zu ihrem Glück zwingen muss. Allerdings besteht die Gefahr, dass man sie damit in Situationen bringt, die sie als unangenehmer empfinden als Männer. Ich finde, in dieser Frage gibt es kein Richtig oder Falsch.

Vielleicht würden sich Frauen auch besser fühlen, wenn die Arbeitswelt weniger konkurrenzorientiert, also klassisch männlich, geprägt wäre. Ja, das ist möglich.

«Daten zeigen, dass Mütter häufig gar nicht so viel arbeiten wollen wie Väter.»

Im privaten Bereich zeigt Ihre Analyse, dass Frauen mehr Fürsorgearbeit leisten, sich aber nur etwa jede vierte Frau wünscht, dass sich ihr Mann mehr um die Kinder kümmert. Allerdings steigt der Anteil jener Frauen, die damit unzufrieden sind. Das zeigt doch gerade, dass dies mit höheren gesellschaftlichen Ansprüchen an Frauen in Bezug auf Familienarbeit zu tun hat. Es zweifelt niemand daran, dass Sozialisierung einen gigantischen Einfluss auf Menschen hat. Aber wenn Sie Menschen fragen: «Haben Sie das Gefühl, Sie haben die Kontrolle über Ihr Leben?», dann geben sowohl Männer als auch Frauen auf einer Skala von 1 bis 7 ungefähr fünfeinhalb Punkte. Daten zeigen zum Beispiel, dass Mütter häufig gar nicht so viel arbeiten wollen wie Väter. Und Mütter, die weniger arbeiten, sind nicht unzufriedener. Deswegen befürworte ich Massnahmen, die Menschen mehr Entscheidungsmöglichkeiten geben, statt dass man ihnen beispielsweise vorschreibt, wie viel Elternzeit sie beziehen müssen, um einen besseren Ausgleich zwischen den Geschlechtern zu erzwingen.

Wo sind Frauen bei uns tatsächlich benachteiligt und nicht nur vermeintlich? Mütter, insbesondere alleinerziehende, haben definitiv Karrierenachteile. Übrigens sind auch alleinerziehende Väter benachteiligt, aber es sind natürlich insgesamt viel weniger. Auch bei Gewalt in Partnerschaften oder bei der sexuellen Belästigung ist die Benachteiligung von Frauen real.

Zwischendurch liest sich Ihr Buch, als hätten Sie es auf eine Provokation abgesehen. Wenn Sie zum Beispiel festhalten, Gleichstellungsstudien würden es geradezu darauf anlegen, Diskriminierungen nachzuweisen. Ich weiss, was Sie meinen. Mein Buch wirkt vielleicht so, als würde ich Streit suchen, aber das kann ich wirklich ausschliessen. Dieser Eindruck entsteht, weil in einigen der von mir kritisierten Studien meiner Meinung nach tatsächlich haarsträubende Fehler gemacht werden und ich dies thematisiere. Aber das Deutungsangebot «Wir erklären das Leben von Frauen hauptsächlich durch Diskriminierung und Benachteiligung», das gibt es ja schon. Ich versuche, ein anderes Deutungsangebot aufzubauen. Also dass man das Leben von Frauen besser durch Präferenzen und freie Entscheidungen erklären kann als durch klassische Diskriminierungen. Und es ist doch komisch: Wir empfinden es als unproblematisch, jungen Frauen entgegen besseren Daten weiszumachen, das Leben halte nur Abhängigkeit und Benachteiligung für sie bereit, doch wir sehen es als problematisch an, wenn man mit Daten zeigt, dass viele Frauen mit ihrem Leben zufrieden sind. Wieso haben wir solch einen Drang, Frauen selbst dann als Opfer zu sehen, wenn sie sich selbst nicht so fühlen?

Daten zeigen zum Beispiel, dass Mütter häufig gar nicht so viel arbeiten wollen wie Väter», sagt der Soziologe Martin Schröder: Frauenstreik am 14. Juni 2021. Foto: Urs Jaudas

Was erhoffen Sie sich? Dass man anfängt, Frauen zuzuhören, was sie wollen, statt über sie zu entscheiden. An meiner früheren Universität in Marburg ist es beispielsweise so, dass alle Professuren, die nicht zu 50 Prozent mit Frauen besetzt sind, rot markiert sind, also zum Beispiel Mathematik. Doch ob Frauen dieselben Interessen haben, interessiert dabei niemanden. Nebenbei bemerkt: Wenn in der Romanistik 90 Prozent aller Professuren mit Frauen besetzt sind, ist es kein Problem. Gleichstellung ist aber nur da angebracht, wo es eine Diskriminierung gibt.

Was ist mit Männern, die sich benachteiligt fühlen? Sie erwähnen, dass Frauen bei Professorenstellen in Gesellschaftswissenschaften deutlich bessere Chancen bei gleicher Qualifikation haben. Genauso wie Frauen nicht generell, sondern in spezifischen Bereichen benachteiligt sind, sind es auch Männer in bestimmten Bereichen. Relativ gut belegt ist der Faktor, dass es Jungen in der Schule schwerer haben, weil es kaum männliche Lehrer gibt. Männer sterben früher und sind öfter einsam als Frauen. Ich bin jedoch dagegen, die Männer pauschal als nächste Opfergruppe auszurufen. Wenn man sich die Daten anschaut, ist die Zufriedenheit bei beiden Geschlechtern bei etwa 7,4 von 10 Punkten. Also ganz gut.

